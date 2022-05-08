Италия08 мая 2022, 14:43 |
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ВИДЕО. Как Малиновский помог Муриэлю забить команде Коваленко
Руслан ассистировал партнеру на 16-й минуте
08 мая 2022, 14:43 |
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Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился ассистом в первом тайме матча 36-го тура Серии А против «Специи».
Клуб из Бергамо открыл счет на 16-й минуте. С передачи Малиновского гол забил форвард Луис Муриэль.
Для Малиновского это пятый ассист в сезоне, также он забил 6 мячей.
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