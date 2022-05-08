ВИДЕО. Как Малиновский помог Муриэлю забить команде Коваленко

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился ассистом в первом тайме матча 36-го тура Серии А против «Специи».



Клуб из Бергамо открыл счет на 16-й минуте. С передачи Малиновского гол забил форвард Луис Муриэль.

Для Малиновского это пятый ассист в сезоне, также он забил 6 мячей.