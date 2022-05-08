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  4. ВИДЕО. Как Малиновский помог Муриэлю забить команде Коваленко
Италия
08 мая 2022, 14:43 |
662
0

ВИДЕО. Как Малиновский помог Муриэлю забить команде Коваленко

Руслан ассистировал партнеру на 16-й минуте

08 мая 2022, 14:43 |
662
0
ВИДЕО. Как Малиновский помог Муриэлю забить команде Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский отметился ассистом в первом тайме матча 36-го тура Серии А против «Специи».
 
Клуб из Бергамо открыл счет на 16-й минуте. С передачи Малиновского гол забил форвард Луис Муриэль. 

Для Малиновского это пятый ассист в сезоне, также он забил 6 мячей.

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Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Специя Луис Муриэль
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Источник Sport.ua
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