Италия08 мая 2022, 14:03 |
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Малиновский отметился асистом в матче со Специей
«Аталанта» открыла счет
08 мая 2022, 14:03 |
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«Аталанта» играет на вызде со «Специей» в рамках 36 тура Серии А. Украинец Руслан Малиновский, который вышел в старте «Аталанты» отметился ассистом в первом тайме.
Клуб из Бергамо открыл счет на 16-й минуте. С передачи Малиновского гол забил форвард Луис Муриэль.
Отметим, что полузащитник Виктор Коваленко находится в запасе «Специи».
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