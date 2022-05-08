Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский отметился асистом в матче со Специей
Италия
08 мая 2022, 14:03 |
522
1

Малиновский отметился асистом в матче со Специей

«Аталанта» открыла счет

08 мая 2022, 14:03 |
522
1
Малиновский отметился асистом в матче со Специей
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» играет на вызде со «Специей» в рамках 36 тура Серии А. Украинец Руслан Малиновский, который вышел в старте «Аталанты» отметился ассистом в первом тайме.

Клуб из Бергамо открыл счет на 16-й минуте. С передачи Малиновского гол забил форвард Луис Муриэль.

Отметим, что полузащитник Виктор Коваленко находится в запасе «Специи». 

По теме:
ВИДЕО. Как Малиновский помог Муриэлю забить команде Коваленко
В шаге от Лиги Европы. Лацио дома обыграл Сампдорию
Наполи на выезде победил Торино
Руслан Малиновский Аталанта Специя чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Единогласно. Судейские записки боя Альварес – Бивол
Бокс | 08 мая 2022, 09:21 2
Единогласно. Судейские записки боя Альварес – Бивол
Единогласно. Судейские записки боя Альварес – Бивол

Россиянин совершил громкий апсет

Ла Лига. Барселона в компенсированное время вырвала победу у Бетиса
Футбол | 08 мая 2022, 03:31 0
Ла Лига. Барселона в компенсированное время вырвала победу у Бетиса
Ла Лига. Барселона в компенсированное время вырвала победу у Бетиса

«Кадис» и «Сельта» одержали разгромные победы

Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Футбол | 07.05.2022, 21:24
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Футбол | 07.05.2022, 14:41
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»
Футбол | 07.05.2022, 15:26
ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»
ГВАРДИОЛА: «Сити – единственный в мире клуб, который просто тратит деньги»
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
1927FCDK1927
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 5
Футбол
Он идет на дно! Фрегат орков Адмирал Макаров поврежден ракетами Нептун
Он идет на дно! Фрегат орков Адмирал Макаров поврежден ракетами Нептун
06.05.2022, 13:45 14
Война
Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
07.05.2022, 00:23 1
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан
07.05.2022, 09:32
Футбол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
08.05.2022, 03:40
Бокс
Воронеж – Украине, Москва – Беларуси. В Китае спрогнозировали раскол рф
Воронеж – Украине, Москва – Беларуси. В Китае спрогнозировали раскол рф
06.05.2022, 15:05 2
Война
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
06.05.2022, 21:54 4
Футбол
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
07.05.2022, 17:17 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем