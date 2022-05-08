Малиновский отметился асистом в матче со Специей

«Аталанта» играет на вызде со «Специей» в рамках 36 тура Серии А. Украинец Руслан Малиновский, который вышел в старте «Аталанты» отметился ассистом в первом тайме.

Клуб из Бергамо открыл счет на 16-й минуте. С передачи Малиновского гол забил форвард Луис Муриэль.

Отметим, что полузащитник Виктор Коваленко находится в запасе «Специи».