Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
Команда Петракова в среду, 11 мая, сыграет свой первый поединок в 2022 году
Сборная Украины по футболу готовится провести свой первый в нынешнем календарном году поединок. Это будет товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха, который состоится 11 мая в Германии.
Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах «Индиго TV» и «Футбол 1», а также на сервисе oll.tv. Кроме того, трансляция будет доступна в YouTube на официальном канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Начало поединка «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины запланировано на 21:45.
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