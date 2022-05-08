Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
Сборная УКРАИНЫ
08 мая 2022, 13:50 | Обновлено 08 мая 2022, 13:56
1699
0

Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире

Команда Петракова в среду, 11 мая, сыграет свой первый поединок в 2022 году

08 мая 2022, 13:50 | Обновлено 08 мая 2022, 13:56
1699
0
Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу готовится провести свой первый в нынешнем календарном году поединок. Это будет товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха, который состоится 11 мая в Германии.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах «Индиго TV» и «Футбол 1», а также на сервисе oll.tv. Кроме того, трансляция будет доступна в YouTube на официальном канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Начало поединка «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины запланировано на 21:45.

По теме:
Путевка в Катар как смысл жизни: что происходит внутри сборной Украины
ВИДЕО. В Словении как дома. Встреча сборной Украины с президентом УЕФА
ФОТО. Чеферин посетил тренировку сборной Украины, восстановление Цыганкова
сборная Украины по футболу Боруссия Менхенгладбах товарищеские матчи телеканал Футбол 1/2/3 УАФ телетрансляции где смотреть Боруссия М - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
Футбол | 07 мая 2022, 17:17 12
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»

Украинская певица раскритиковала бывшего футболиста

Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Бокс | 08 мая 2022, 03:40 0
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Cауль Альварес – Дмитрий Бивол

В ночь на 8 мая 2022 года в Лас-Вегасе состоится большой чемпионский бой

ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью в матче против Тоттенхэма
Футбол | 08.05.2022, 12:20
ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью в матче против Тоттенхэма
ВИДЕО. Реакция Клоппа на ничью в матче против Тоттенхэма
ВИДЕО. Оливейра задушил Гейджи на UFC 274. Но пояс стал вакантным
MMA | 08.05.2022, 08:10
ВИДЕО. Оливейра задушил Гейджи на UFC 274. Но пояс стал вакантным
ВИДЕО. Оливейра задушил Гейджи на UFC 274. Но пояс стал вакантным
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
MMA | 08.05.2022, 06:45
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
ВИДЕО. Нокаут года! Майкл Чендлер фронт-киком чуть не убил Тони Фергюсона
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 5
Футбол
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
07.05.2022, 10:52 5
Война
ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
07.05.2022, 00:45 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан
ОФИЦИАЛЬНО. Челси сообщил о том, что клуб продан
07.05.2022, 09:32
Футбол
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
Побег из москвы. Максим Калиниченко покинул россию
06.05.2022, 21:54 4
Футбол
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
07.05.2022, 04:41
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем