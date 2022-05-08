Боруссия М – сборная Украины. Какие каналы покажут матч в прямом эфире

Сборная Украины по футболу готовится провести свой первый в нынешнем календарном году поединок. Это будет товарищеский матч против «Боруссии» из Менхенгладбаха, который состоится 11 мая в Германии.

Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканалах «Индиго TV» и «Футбол 1», а также на сервисе oll.tv. Кроме того, трансляция будет доступна в YouTube на официальном канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Начало поединка «Боруссия» Менхенгладбах – сборная Украины запланировано на 21:45.