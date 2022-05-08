Марта Костюк – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Восьмого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.



В финальном матче отбора украинка сразится против Кристины Букши из Испании (№131 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:10 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ