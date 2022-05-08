WTA08 мая 2022, 12:07 | Обновлено 08 мая 2022, 12:09
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Марта Костюк – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Риме
08 мая 2022, 12:07 | Обновлено 08 мая 2022, 12:09
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Восьмого мая украинская теннисистка Марта Костюк (№60 WTA) продолжит борьбу в квалификации грунтового турнира WTA 1000 в Риме.
В финальном матче отбора украинка сразится против Кристины Букши из Испании (№131 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:10 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
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