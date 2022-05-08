Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2021/22 стал Дмитрий Ризнык
Голкипер «Ворсклы» выиграл все пять пенальтийских дуэлей
В УПЛ-2021/22 вратарям 9 клубов 16 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов.
По 1-й пенальтийской дуэли выиграли Олег Билык («Александрия»), Георгий Бущан («Динамо»), Евгений Гальчук («Ингулец»), Владислав Кучерук («Черноморец»), Игорь Литовка («Десна») и Никита Шевченко («Заря»), 2 - Никита Турбаевский («Мариуполь»), 3 - Богдан Когут («Верес»).
Ну а главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал голкипер «Ворсклы» Дмитий Ризнык, который выходил победителем во всех 5 поединках один на один. В четырех случаях он сам парировал удары с «точки», а еще в одном мяч угодил в перекладину.
Вратари, выигравшие наибольшее количество пенальтийских дуэлей за сезон
|
ОП
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
6 из 11
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
1993/94
|
6 из 11
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
2019/20
|
5 из 5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
2021/22
|
5 из 8
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
2020/21
|
5 из 9
|
Юрий МАЛЫГИН
|
Заря
|
1995/96
|
5 из 9
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков
|
2006/07
ОП - отраженные (незабитые) пенальти.
Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон
|
ОП
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
5 из 8
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
2020/21
|
5 из 11
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
2019/20
|
4 из 5
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
2021/22
|
4 из 6
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Заря
|
2011/12
|
4 из 9
|
Юрий МАЛЫГИН
|
Заря
|
1995/96
|
4 из 11
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
1993/94
ОП - отраженные пенальти.
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