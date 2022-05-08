Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2021/22 стал Дмитрий Ризнык

В УПЛ-2021/22 вратарям 9 клубов 16 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов.

По 1-й пенальтийской дуэли выиграли Олег Билык («Александрия»), Георгий Бущан («Динамо»), Евгений Гальчук («Ингулец»), Владислав Кучерук («Черноморец»), Игорь Литовка («Десна») и Никита Шевченко («Заря»), 2 - Никита Турбаевский («Мариуполь»), 3 - Богдан Когут («Верес»).

Ну а главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал голкипер «Ворсклы» Дмитий Ризнык, который выходил победителем во всех 5 поединках один на один. В четырех случаях он сам парировал удары с «точки», а еще в одном мяч угодил в перекладину.

Вратари, выигравшие наибольшее количество пенальтийских дуэлей за сезон

ОП Вратарь Клуб Сезон 6 из 11 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 1993/94 6 из 11 Богдан САРНАВСКИЙ Львов 2019/20 5 из 5 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 2021/22 5 из 8 Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 2020/21 5 из 9 Юрий МАЛЫГИН Заря 1995/96 5 из 9 Рустам ХУДЖАМОВ Харьков 2006/07

ОП - отраженные (незабитые) пенальти.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП Вратарь Клуб Сезон 5 из 8 Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 2020/21 5 из 11 Богдан САРНАВСКИЙ Львов 2019/20 4 из 5 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 2021/22 4 из 6 Игорь ШУХОВЦЕВ Заря 2011/12 4 из 9 Юрий МАЛЫГИН Заря 1995/96 4 из 11 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 1993/94

ОП - отраженные пенальти.