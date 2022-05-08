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  4. Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2021/22 стал Дмитрий Ризнык
Украина. Премьер лига
08 мая 2022, 04:30 |
51
0

Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2021/22 стал Дмитрий Ризнык

Голкипер «Ворсклы» выиграл все пять пенальтийских дуэлей

08 мая 2022, 04:30 |
51
0
Лучшим вратарем-антипенальтистом УПЛ-2021/22 стал Дмитрий Ризнык
ФК Ворскла. Дмитрий Ризнык

В УПЛ-2021/22 вратарям 9 клубов 16 раз удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности при исполнении 11-метровых ударов.

По 1-й пенальтийской дуэли выиграли Олег Билык («Александрия»), Георгий Бущан («Динамо»), Евгений Гальчук («Ингулец»), Владислав Кучерук («Черноморец»), Игорь Литовка («Десна») и Никита Шевченко («Заря»), 2 - Никита Турбаевский («Мариуполь»), 3 - Богдан Когут («Верес»).

Ну а главным пенальтийским «антикиллером» чемпионата стал голкипер «Ворсклы» Дмитий Ризнык, который выходил победителем во всех 5 поединках один на один. В четырех случаях он сам парировал удары с «точки», а еще в одном мяч угодил в перекладину.

Вратари, выигравшие наибольшее количество пенальтийских дуэлей за сезон

ОП

Вратарь

Клуб

Сезон

6 из 11

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

1993/94

6 из 11

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

2019/20

5 из 5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

2021/22

5 из 8

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

2020/21

5 из 9

Юрий МАЛЫГИН

Заря

1995/96

5 из 9

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков

2006/07

ОП - отраженные (незабитые) пенальти.

Вратари, парировавшие наибольшее количество пенальти за сезон

ОП

Вратарь

Клуб

Сезон

5 из 8

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

2020/21

5 из 11

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

2019/20

4 из 5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

2021/22

4 из 6

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

2011/12

4 из 9

Юрий МАЛЫГИН

Заря

1995/96

4 из 11

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

1993/94

ОП - отраженные пенальти.

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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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