Лучшим бомбардиром-пенальтистом УПЛ-2021/22 стал Виктор Цыганков

В незавершенном сезоне-2021/22 не менее трех пенальти пробили только два игрока. 3 точных удара с «точки» из 4-х совершил днепрянин Артем Довбик и 5 из 6 - динамовец Виктор Цыганков.

К слову, Цыганков, который, за карьеру забил в УПЛ с одиннадцатиметровой отметки 22 мяча, вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов Украины.

Лучшие бомбардиры-пенальтисты чемпионатов Украины

Игрок Клубы* Голы Удары % 1. Васил ГИГИАДЗЕ Таврия, Кривбасс, Нефтяник 27 30 90,0 2. Сергей РЕБРОВ Шахтер, Динамо 24 29 82,8 3. Сергей ЗАКАРЛЮКА ЦСКА/Арсенал, Металлург Д, 23 25 92,0 Ильичевец, Ворскла 4. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 22 24 91,7 5. Олег МАТВЕЕВ Шахтер, Кремень, Металлург Д 20 24 83,3 6. Сергей МИЗИН Динамо, ЦСКА/Арсенал, Днепр, 18 20 90,0 Металлист, Карпаты 7. Сергей НАЗАРЕНКО Днепр, Таврия 17 19 89,5 8. Марко ДЕВИЧ Металлист, Шахтер 17 20 85,0 9. Сергей БЕЖЕНАР Днепр, Динамо, ЦСКА 17 21 81,0 10. Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал, Днепр, Колос 16 19 84,2 11. Александр КОСЫРИН Арсенал, Черноморец, 16 22 72,7 Металлург Д, Говерла

* в которых пробивал пенальти.