Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту оформил чемпионство в матче с Бенфикой, Яремчук отыграл 20 минут
Португалия
07 мая 2022, 21:58 | Обновлено 07 мая 2022, 21:59
436
0

Порту оформил чемпионство в матче с Бенфикой, Яремчук отыграл 20 минут

Команда украинца финиширует на третьем месте

07 мая 2022, 21:58 | Обновлено 07 мая 2022, 21:59
436
0
Порту оформил чемпионство в матче с Бенфикой, Яремчук отыграл 20 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

«Порту» в матче предпоследнего тура чемпионата Португалии обыграл «Бенфику» со счетом 1:0 и оформил 30-й чемпионский титул в своей истории.

Команда набрала 88 очков и опережает «Спортинг», у которого впереди два матча, на 9 пунктов. «Бенфика» в любом случае финиширует 3-й.

Форвард Роман Яремчук вышел на замену и отыграл около 20 минут. Команда украинца в новом сезоне стартует в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии. 33-й тур

Бенфика - Порту 0:1
Гол: Сануси, 90+4

Бенфика: Влаходимос, Жуниор, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт, Вайгль, Диаш (Сеферович, 61), Лацаро (Марио, 73), Рамос (Яремчук, 73), Нуньес

Порту: Коста, Жоау Мариу, Пепе, Мбемба, Сануси, Витинья (Эустакио, 87), Груйич, Отавио, Габриэль, Тареми (Мартинес, 87), Эванилсон (Галено, 65)

По теме:
Нерес получает в Шахтере слишком много. Это проблема для Бенфики
Роман ЯРЕМЧУК: «Помогал доставить бронежилеты на Чернигов»
Роман ЯРЕМЧУК: «Тимощук триста лет нам не нужен»
Порту Бенфика чемпионат Португалии по футболу Роман Яремчук
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Футбол | 07 мая 2022, 14:41 6
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико

Об этом сообщил Карло Анчелотти

Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Футбол | 07 мая 2022, 18:29 5
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»

В целом, Александер Чеферин не поддерживает наказаие спортсменов

ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
Футбол | 07.05.2022, 00:45
ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
Удинезе и Риека. Сборная Украины намерена провести еще два матча
Футбол | 07.05.2022, 18:05
Удинезе и Риека. Сборная Украины намерена провести еще два матча
Удинезе и Риека. Сборная Украины намерена провести еще два матча
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
Футбол | 07.05.2022, 17:17
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
АСТАФЬЕВА: «У Милевского на бухло есть деньги, а за суп не может заплатить»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
Зинченко попал в символическую сборную по итогам полуфиналов ЛЧ
05.05.2022, 18:56
Футбол
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»
05.05.2022, 19:20 1
Футбол
Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
Да или нет? Арестович ответил, подбили ли фрегат орков Адмирал Макаров
07.05.2022, 00:23 1
Война
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
07.05.2022, 10:52 5
Война
Воронеж – Украине, Москва – Беларуси. В Китае спрогнозировали раскол рф
Воронеж – Украине, Москва – Беларуси. В Китае спрогнозировали раскол рф
06.05.2022, 15:05 2
Война
Российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области
Российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области
05.05.2022, 18:43 3
Война
11 игроков Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
11 игроков Динамо и Довбик присоединились к сборной Украины
05.05.2022, 16:19 29
Футбол
Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
Моуриньо установил уникальный рекорд в еврокубках
06.05.2022, 03:03 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем