Порту оформил чемпионство в матче с Бенфикой, Яремчук отыграл 20 минут

«Порту» в матче предпоследнего тура чемпионата Португалии обыграл «Бенфику» со счетом 1:0 и оформил 30-й чемпионский титул в своей истории.

Команда набрала 88 очков и опережает «Спортинг», у которого впереди два матча, на 9 пунктов. «Бенфика» в любом случае финиширует 3-й.

Форвард Роман Яремчук вышел на замену и отыграл около 20 минут. Команда украинца в новом сезоне стартует в квалификации Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии. 33-й тур

Бенфика - Порту 0:1

Гол: Сануси, 90+4

Бенфика: Влаходимос, Жуниор, Отаменди, Вертонген, Гримальдо, Таарабт, Вайгль, Диаш (Сеферович, 61), Лацаро (Марио, 73), Рамос (Яремчук, 73), Нуньес

Порту: Коста, Жоау Мариу, Пепе, Мбемба, Сануси, Витинья (Эустакио, 87), Груйич, Отавио, Габриэль, Тареми (Мартинес, 87), Эванилсон (Галено, 65)