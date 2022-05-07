Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо

У «Динамо» пополнение в составе первой команды: вместо 11 игроков, которые отправились в расположение национальной сборной, к команде Мирчи Луческу присоединились футболисты юношеской команды.

В их числе вратарь Денис Игнатенко, защитник Максим Дячук, полузащитники Виктор Близниченко, Антон Царенко, Навин Малыш, Викентий Волошин, Назар Волошин и Александр Яцык.

В воскресенье команда проведет утреннее занятие в тренажерном зале.

13 мая «Динамо» проведет матч в Таллине с эстонской «Флорой».