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Украина. Премьер лига
07 мая 2022, 20:15 |
647
0

Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо

Игроки команды U-19 будут работать с основой

07 мая 2022, 20:15 |
647
0
Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо
fcdynamo.kiev.ua

У «Динамо» пополнение в составе первой команды: вместо 11 игроков, которые отправились в расположение национальной сборной, к команде Мирчи Луческу присоединились футболисты юношеской команды.

В их числе вратарь Денис Игнатенко, защитник Максим Дячук, полузащитники Виктор Близниченко, Антон Царенко, Навин Малыш, Викентий Волошин, Назар Волошин и Александр Яцык.

В воскресенье команда проведет утреннее занятие в тренажерном зале.

13 мая «Динамо» проведет матч в Таллине с эстонской «Флорой».

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Динамо Киев
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Источник ФК Динамо Киев
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