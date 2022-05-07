Украина. Премьер лига07 мая 2022, 20:15 |
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Молодые игроки заменили сборников в составе Динамо
Игроки команды U-19 будут работать с основой
07 мая 2022, 20:15 |
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У «Динамо» пополнение в составе первой команды: вместо 11 игроков, которые отправились в расположение национальной сборной, к команде Мирчи Луческу присоединились футболисты юношеской команды.
В их числе вратарь Денис Игнатенко, защитник Максим Дячук, полузащитники Виктор Близниченко, Антон Царенко, Навин Малыш, Викентий Волошин, Назар Волошин и Александр Яцык.
В воскресенье команда проведет утреннее занятие в тренажерном зале.
13 мая «Динамо» проведет матч в Таллине с эстонской «Флорой».
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