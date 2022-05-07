Наполи на выезде победил Торино

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» уступил «Наполи» со счетом 0:1. Исход противостояния решил точный удар Фабиана Руиса.

Чемпионат Италии. 36-й тур

«Торино» – «Наполи» – 0:1

Гол: Руис, 73 (0:1).

«Наполи» остается на 3-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 73 очка. У «Торино» 10-я позиция и 47 баллов.