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Италия
07 мая 2022, 18:18 | Обновлено 07 мая 2022, 18:29
58
0

Наполи на выезде победил Торино

Исход противостояния решил точный удар Фабиана Руиса

07 мая 2022, 18:18 | Обновлено 07 мая 2022, 18:29
58
0
Наполи на выезде победил Торино
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура итальянской Серии А «Торино» уступил «Наполи» со счетом 0:1. Исход противостояния решил точный удар Фабиана Руиса.

Чемпионат Италии. 36-й тур

«Торино» – «Наполи» – 0:1
Гол: Руис, 73 (0:1).

«Наполи» остается на 3-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 73 очка. У «Торино» 10-я позиция и 47 баллов.

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Источник Sport.ua
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