Удинезе и Риека. Сборная Украины намерена провести еще два матча

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сборная Украины в рамках подготовки к матчу против Шотландии может провести контрольные встречи с «Удинезе» и «Риекой».

Сообщается, что УАФ близка к договоренности с итальянским и хорватским клубами.

Ранее стало известно, что 11 мая Украина сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах. О датах других встреч информации пока нет.