Чемпионат мира07 мая 2022, 18:05 | Обновлено 07 мая 2022, 18:34
406
0
Удинезе и Риека. Сборная Украины намерена провести еще два матча
УАФ ищет варианты спаррингов
07 мая 2022, 18:05 | Обновлено 07 мая 2022, 18:34
406
0
По информации журналиста Игоря Бурбаса, сборная Украины в рамках подготовки к матчу против Шотландии может провести контрольные встречи с «Удинезе» и «Риекой».
Сообщается, что УАФ близка к договоренности с итальянским и хорватским клубами.
Ранее стало известно, что 11 мая Украина сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах. О датах других встреч информации пока нет.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2022, 12:31 3
Лидер сборной Бразилии нацелен на титул
Футбол | 07 мая 2022, 09:32 0
Эра Романа Абрамовича заканчивается
Футбол | 06.05.2022, 21:54
Футбол | 06.05.2022, 22:48
Футбол | 07.05.2022, 09:11
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2022, 20:46 26
07.05.2022, 00:45 2
05.05.2022, 21:15 8
05.05.2022, 17:33 11
06.05.2022, 03:03 3
05.05.2022, 19:20 1
05.05.2022, 21:00 1
06.05.2022, 08:26 4