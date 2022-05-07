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Чемпионат мира
07 мая 2022, 18:05 | Обновлено 07 мая 2022, 18:34
406
0

Удинезе и Риека. Сборная Украины намерена провести еще два матча

УАФ ищет варианты спаррингов

07 мая 2022, 18:05 | Обновлено 07 мая 2022, 18:34
406
0
Удинезе и Риека. Сборная Украины намерена провести еще два матча
uaf.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, сборная Украины в рамках подготовки к матчу против Шотландии может провести контрольные встречи с «Удинезе» и «Риекой».

Сообщается, что УАФ близка к договоренности с итальянским и хорватским клубами.

Ранее стало известно, что 11 мая Украина сыграет против «Боруссии» Менхенгладбах. О датах других встреч информации пока нет.

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сборная Украины по футболу Удинезе Риека
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