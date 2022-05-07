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Лига чемпионов
07 мая 2022, 18:29 |
971
1

Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»

В целом, Александер Чеферин не поддерживает наказаие спортсменов

07 мая 2022, 18:29 |
971
1
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УЕФА Александр Чеферин еще раз подтвердил, что не хотел бы наказывать российских спортсменов за войну их государства в Украине, но иначе организация поступить не могла.

«Сложная ситуация, но мы не могли поступить иначе. С другой стороны, я не в восторге от того, что нужно наказывать спортсменов, потому что это не их война».

«Однако в такой ужасной ситуации мы должны принимать решение. Нужно принимать участие в том, чтобы приблизить завершение этого безумия», - сказал Чеферин.

УЕФА отстранил все российские клубы и сборные различных возрастов от сезона 2022/23.

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Александер Чеферин УЕФА российско-украинская война
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Источник AS
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Владислав Рейский
Ракету в дом этому добродетелю и изнасиловать кого-то орками, потом поглядели бы как $ отрабатывает грязные их 
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