Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»

Президент УЕФА Александр Чеферин еще раз подтвердил, что не хотел бы наказывать российских спортсменов за войну их государства в Украине, но иначе организация поступить не могла.

«Сложная ситуация, но мы не могли поступить иначе. С другой стороны, я не в восторге от того, что нужно наказывать спортсменов, потому что это не их война».

«Однако в такой ужасной ситуации мы должны принимать решение. Нужно принимать участие в том, чтобы приблизить завершение этого безумия», - сказал Чеферин.

УЕФА отстранил все российские клубы и сборные различных возрастов от сезона 2022/23.