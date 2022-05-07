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Испания
07 мая 2022, 17:36 | Обновлено 07 мая 2022, 18:35
185
0

Гранада забила 6 мячей Мальорке в матче за выживание

«Насриды» сделали весомый шаг для сохранения прописки в элите

07 мая 2022, 17:36 | Обновлено 07 мая 2022, 18:35
185
0
Гранада забила 6 мячей Мальорке в матче за выживание
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура испанской Примеры «Гранада» на выезде разгромила «Мальорку» со счетом 6:2.

Чемпионат Испании. 35-й тур

«Мальорка» – «Гранада» – 2:6
Голы: Суарес, 7 (0:1). Севилья, 28 (1:1). Эскудеро 46 (1:2). Дуарте, 55 (1:3). Равильо, 58 (2:3). Молина, 69 (2:4). Узуни, 78 (2:5). Молина, 90 (2:6).

Благодаря этой победе «Гранада», набрав 34 очка, поднялась на 16 место и покинула зону вылета. «Мальорка» с 32 баллами опустилась на 18 строчку турнирной таблицы.

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Источник Sport.ua
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