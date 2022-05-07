Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоятся полуфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.



Первыми на корт выйдут серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Встреча начнется в 17:10 по Киеву.



Ранее теннисисты между собой не играли.



Во втором полуфинале сыграют Стефанос Циципас и Александр Зверев.