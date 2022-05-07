ATP07 мая 2022, 17:05 | Обновлено 07 мая 2022, 17:09
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Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинала Мастерса в Мадриде
07 мая 2022, 17:05 | Обновлено 07 мая 2022, 17:09
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В субботу состоятся полуфинальные матчи в рамках грунтового Мастерса в Мадриде.
Первыми на корт выйдут серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Встреча начнется в 17:10 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не играли.
Во втором полуфинале сыграют Стефанос Циципас и Александр Зверев.
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