Элина СВИТОЛИНА: «До последнего никто не верил, что война начнется»
Украинская теннисистка – о войне против россии
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Sky Sports рассказала о своей реакции на военное вторжение россии:
«Ментально это были очень интенсивных два месяца. Очень много чего происходит со мной и с Украиной, где по-прежнему живет моя семья. Именно поэтому я приняла решение взять паузу и отдохнуть. Были слухи о возможной войны, но до последнего момента никто не верил, что она таки начнется.
Даже сейчас я не могу себе представить 90% того, через что проходят женщины, дети и вообще все. Это ужасно – жить в мире, где ты не знаешь, проснешься ли ты завтра утром».
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Лично я ещё в начале майдана знал что всё закончится именно такой войной с рашей.
А, например, Тягныбок, именно такой и хотел, выходя на майдан. О чём он рассказывал в конце 2021 года.