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  4. Элина СВИТОЛИНА: «До последнего никто не верил, что война начнется»
WTA
07 мая 2022, 13:56 |
344
6

Элина СВИТОЛИНА: «До последнего никто не верил, что война начнется»

Украинская теннисистка – о войне против россии

07 мая 2022, 13:56 |
344
6
Элина СВИТОЛИНА: «До последнего никто не верил, что война начнется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Sky Sports рассказала о своей реакции на военное вторжение россии:

«Ментально это были очень интенсивных два месяца. Очень много чего происходит со мной и с Украиной, где по-прежнему живет моя семья. Именно поэтому я приняла решение взять паузу и отдохнуть. Были слухи о возможной войны, но до последнего момента никто не верил, что она таки начнется.

Даже сейчас я не могу себе представить 90% того, через что проходят женщины, дети и вообще все. Это ужасно – жить в мире, где ты не знаешь, проснешься ли ты завтра утром».

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Источник Tennis World USA
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veter
Никто из кого?
Лично я ещё в начале майдана знал что всё закончится именно такой войной с рашей.
 А, например, Тягныбок, именно такой и хотел, выходя на майдан. О чём он рассказывал в конце 2021 года.
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0
Александр Ад
А плеер з трансляціею Костюк-Сарра буде?
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0
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Stanislav Matusevych
Для розумних людей вже за 2-3 місяці майбутня війна була очевидною. Проблема в тому, що тих людей в нас значно менше, ніж хотілося б.
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0
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aleks8-48
Отдохнула? А теперь снова в десятку. 
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0
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