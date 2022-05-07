Элина СВИТОЛИНА: «До последнего никто не верил, что война начнется»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Sky Sports рассказала о своей реакции на военное вторжение россии:

«Ментально это были очень интенсивных два месяца. Очень много чего происходит со мной и с Украиной, где по-прежнему живет моя семья. Именно поэтому я приняла решение взять паузу и отдохнуть. Были слухи о возможной войны, но до последнего момента никто не верил, что она таки начнется.

Даже сейчас я не могу себе представить 90% того, через что проходят женщины, дети и вообще все. Это ужасно – жить в мире, где ты не знаешь, проснешься ли ты завтра утром».