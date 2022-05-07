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  4. Дани АЛВЕС: «У Бензема есть все, чтобы получить Золотой мяч»
Испания
07 мая 2022, 12:54 |
68
0

Дани АЛВЕС: «У Бензема есть все, чтобы получить Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» восхищен форвардом «Реала»

07 мая 2022, 12:54 |
68
0
Дани АЛВЕС: «У Бензема есть все, чтобы получить Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что форвард «Реала» Карим Бензема заслужил Золотой мяч:

«У Бензема есть всё, чтобы получить «Золотой мяч». Но Лига чемпионов будет иметь большое значение. Если «Реал» сможет победить, Бензема будет серьёзным претендентом на награду, несмотря на других отличных футболистов.

И в «Манчестер Сити», и в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут составить Кариму конкуренцию. Но он действительно заслужил награду, потому что вывел «Реал» на вершину».

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Дани Алвес Барселона Карим Бензема Реал Мадрид Золотой мяч
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Источник Marca
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