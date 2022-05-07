Дани АЛВЕС: «У Бензема есть все, чтобы получить Золотой мяч»
Защитник «Барселоны» восхищен форвардом «Реала»
Защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что форвард «Реала» Карим Бензема заслужил Золотой мяч:
«У Бензема есть всё, чтобы получить «Золотой мяч». Но Лига чемпионов будет иметь большое значение. Если «Реал» сможет победить, Бензема будет серьёзным претендентом на награду, несмотря на других отличных футболистов.
И в «Манчестер Сити», и в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут составить Кариму конкуренцию. Но он действительно заслужил награду, потому что вывел «Реал» на вершину».
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