Дани АЛВЕС: «У Бензема есть все, чтобы получить Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что форвард «Реала» Карим Бензема заслужил Золотой мяч:

«У Бензема есть всё, чтобы получить «Золотой мяч». Но Лига чемпионов будет иметь большое значение. Если «Реал» сможет победить, Бензема будет серьёзным претендентом на награду, несмотря на других отличных футболистов.

И в «Манчестер Сити», и в «Ливерпуле» есть игроки, которые могут составить Кариму конкуренцию. Но он действительно заслужил награду, потому что вывел «Реал» на вершину».