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  4. НЕЙМАР: «Отдам свою жизнь за победу на ЧМ-2022»
Чемпионат мира
07 мая 2022, 12:31 |
146
0

НЕЙМАР: «Отдам свою жизнь за победу на ЧМ-2022»

Лидер сборной Бразилии нацелен на титул

07 мая 2022, 12:31 |
146
0
НЕЙМАР: «Отдам свою жизнь за победу на ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Форвард ПСЖ Неймар признался, что нацелен завоевать со сборной Бразилии чемпионский титул на ЧМ-2022 в Катаре:

«Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов вместе с ПСЖ в нынешнем сезоне, но, к сожалению, у нас не получилось этого добиться. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира. Готовлюсь как физически, так и морально, чтобы всё прошло хорошо и на этот раз Кубок мира уехал в Бразилию. Я отдам за эту победу свою жизнь.

Я дважды играл в этом турнире и знаю, что это такое. Если ты не готов, то возможность обязательно обойдёт тебя стороной. Так что я не позволю ей ускользнуть».

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Источник Goal.com
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