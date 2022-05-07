НЕЙМАР: «Отдам свою жизнь за победу на ЧМ-2022»
Лидер сборной Бразилии нацелен на титул
Форвард ПСЖ Неймар признался, что нацелен завоевать со сборной Бразилии чемпионский титул на ЧМ-2022 в Катаре:
«Я действительно хотел выиграть Лигу чемпионов вместе с ПСЖ в нынешнем сезоне, но, к сожалению, у нас не получилось этого добиться. Теперь я хочу закончить 2022 год с титулом чемпиона мира. Готовлюсь как физически, так и морально, чтобы всё прошло хорошо и на этот раз Кубок мира уехал в Бразилию. Я отдам за эту победу свою жизнь.
Я дважды играл в этом турнире и знаю, что это такое. Если ты не готов, то возможность обязательно обойдёт тебя стороной. Так что я не позволю ей ускользнуть».
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