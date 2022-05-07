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Чемпионат мира
07 мая 2022, 11:06 |
84
0

Александр СИРОТА: «Сейчас мы в хорошей физической форме»

Защитник «Динамо» прибыл в лагерь сборной Украины

07 мая 2022, 11:06 |
84
0
Александр СИРОТА: «Сейчас мы в хорошей физической форме»
УАФ. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Киев Александр Сирота поделился впечатлениями от пребывания в лагере сборной Украины:

«Всегда рады вернуться в сборную. Знаем, что впереди очень важна задача, начинаем готовиться к ее выполнению. Но сейчас еще будут контрольные игры, и мы будем в них пытаться сделать то, что планируем делать в матче с Шотландией.

Я считаю, что мы сейчас в хорошей физической форме. Но надо много работать на сборах, потому что Шотландия за игру пробегает очень много километров. Понимаем, что будет очень силовой футбол. Надо быть к этому готовиться.

У меня вся родня в Киеве, каждый день общаемся. Первый вопрос всегда: «Тихо ли у вас или нет?». Хочу, чтобы эта война как можно скорее закончилась. Всегда пытаешься об этом думать, но на тренировках нужно сосредотачиваться и думать об 1 июня».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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