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  4. Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
Украина
07 мая 2022, 10:52 |
781
2

Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников

Ужасная история от Ивана Надеина

07 мая 2022, 10:52 |
781
2
Президент Вереса рассказал, как рашисты казнили его охранников
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, что происходило в его доме в Ирпене во время российской оккупации:

«Они жили там ориентировочно 10 дней. Фактически дома находились в оккупации. Пожалуй, это не так ужасно, как когда прилетает снаряд, но все равно… Состояние домов очень сложное.

Осталось два охранника. Расстреляны в затылок, фактически казнены как пленные. У меня дома произошло военное преступление. Это эмоционально очень сложно. Было три растяжки. Одна – большой артиллерийский фугасный снаряд, прикрепленный к входной двери. И две гранаты. Это только на мирных гражданских граждан рассчитано.

Они оставили свою одежду, свое оружие, бронежилеты. Часть верхней одежды исчезла, возможно, они выходили в ней. Самое ценное забрали, но, видимо, выходили на скорую руку, бежали с той территории».

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Источник Трендец
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Hg
И зачем там было охрану оставлять?
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+1
marko2020
То на твоїй совісті, падло, само втікло, а пацанів залишив на вірну смерть
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+1
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