Серия В. Лечче и Кремонезе вышли в элиту напрямую

Вчера, 6 мая состоялся заключительный, 38-й тур регулярного чемпионата итальянской Серии В. «Лечче» дома обыграл «Порденоне» 1:0 и стал чемпионом Серии В сезона 2021/2022.

Вторым финишировал «Кремонезе», который в заключительном туре на выезде обыграл «Комо» 2:1. Таким образом, «Лечче» и «Кремонезе» обеспечили себе прямые путевки в Серию А на следующий сезон.

Третье место в элите от Серии В будет разыграно в плей-офф между командами, которые заняли места с третьего по восьмое. Это «Пиза», «Монца», «Брешия», «Асколи», «Беневенто» и «Перуджа».

«Лечче» в предыдущий раз выступал в Серии А в сезоне 2019/2020, тогда цвета клуба защищал украинец Евгений Шахов. А вот «Кремонезе» не выступал в элите итальянского футбола 26 лет – с сезона 1995/1996.