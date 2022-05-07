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  4. ВИДЕО. Открытая тренировка национальной сборной Украины
Чемпионат мира
07 мая 2022, 00:20 | Обновлено 07 мая 2022, 00:26
6
0

ВИДЕО. Открытая тренировка национальной сборной Украины

20 из 23 футболистов сборной приняли участие в тренировке

07 мая 2022, 00:20 | Обновлено 07 мая 2022, 00:26
6
0
ВИДЕО. Открытая тренировка национальной сборной Украины
УАФ

В пятницу в лагере национальной команды Украины в Словении был день открытых дверей для масс-медиа.

В открытой тренировке приняли участие 20 из 23 присутствующих ныне в расположении главной команды страны исполнителей. Правда, двое других находились на поле, но выполняли упражнения отдельно. Виктор Цыганков после повреждения приводной мышцы, полученной в клубе 10 дней назад, продолжает процесс реабилитации, а Михаил Мудрик сейчас находится на завершающей стадии индивидуальной работы, которая в ближайшие дни должна позволить дебютанту сборной присоединиться к общему тренировочному процессу. Тем временем Алексей Гуцуляк, накануне испытавший боль в колене, в сопровождении врача уехал делать МРТ-снимок, что поможет диагностировать проблему.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник Украинская ассоциация футбола
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