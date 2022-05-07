ВИДЕО. Открытая тренировка национальной сборной Украины

В пятницу в лагере национальной команды Украины в Словении был день открытых дверей для масс-медиа.

В открытой тренировке приняли участие 20 из 23 присутствующих ныне в расположении главной команды страны исполнителей. Правда, двое других находились на поле, но выполняли упражнения отдельно. Виктор Цыганков после повреждения приводной мышцы, полученной в клубе 10 дней назад, продолжает процесс реабилитации, а Михаил Мудрик сейчас находится на завершающей стадии индивидуальной работы, которая в ближайшие дни должна позволить дебютанту сборной присоединиться к общему тренировочному процессу. Тем временем Алексей Гуцуляк, накануне испытавший боль в колене, в сопровождении врача уехал делать МРТ-снимок, что поможет диагностировать проблему.