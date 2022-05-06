Лига чемпионов06 мая 2022, 21:51 |
826
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Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вылет от Реала в Лиге чемпионов - это не провал»
Тренер попытается выиграть трофей через год
06 мая 2022, 21:51 |
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с тем, что драматичный вылет в полуфинале Лиги чемпионов от «Реала» является провалом.
«Говорят, что это наш провал. Я не согласен с тем, что это провал. Конечно, мы расстроены, потому что были близки, но «Реал» заслужил свою победу. Поздравляю их и «Ливерпуль».
«В следующем сезоне мы попробуем снова. Если не выйдет, то еще через год попытаемся снова», - сказал Гвардиола.
Команда остается в борьбе за титул АПЛ.
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