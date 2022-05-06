Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вылет от Реала в Лиге чемпионов - это не провал»
Лига чемпионов
06 мая 2022, 21:51 |
826
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вылет от Реала в Лиге чемпионов - это не провал»

Тренер попытается выиграть трофей через год

06 мая 2022, 21:51 |
826
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вылет от Реала в Лиге чемпионов - это не провал»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с тем, что драматичный вылет в полуфинале Лиги чемпионов от «Реала» является провалом.

«Говорят, что это наш провал. Я не согласен с тем, что это провал. Конечно, мы расстроены, потому что были близки, но «Реал» заслужил свою победу. Поздравляю их и «Ливерпуль».

«В следующем сезоне мы попробуем снова. Если не выйдет, то еще через год попытаемся снова», - сказал Гвардиола.

Команда остается в борьбе за титул АПЛ.

По теме:
ВИДЕО. Клопп про вылет Сити из Лиги чемпионов и матч Ливерпуль – Тоттенхэм
Эмманюэль ПЕТИ: «Гвардиоли слишком сильно хочется выдать себя за гения»
Эксперт: «Гвардиола притворяется гением, но уже 11 лет не выигрывал ЛЧ»
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бивол не согласен с Кличко: «Нужно разделять политику и спорт»
Бокс | 06 мая 2022, 20:40 2
Бивол не согласен с Кличко: «Нужно разделять политику и спорт»
Бивол не согласен с Кличко: «Нужно разделять политику и спорт»

Боксера допустили к бою

Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины
Футбол | 05 мая 2022, 22:38 0
Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины
Абрамович хочет поскорее продать Челси. Часть денег - в фонд помощи Украины

Продажу должны оформить до конца сезона

ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
Футбол | 06.05.2022, 03:35
ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
ВИДЕО. Все в сборе. К сборной Украины в Словении присоединились динамовцы
Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
Футбол | 05.05.2022, 23:55
Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
Моуриньо в финале. Определены участники решающего матча Лиги конференций
ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют
Футбол | 06.05.2022, 21:40
ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют
ВИДЕО. Как польские болельщики свою песню про путина поют
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в полуфинале Лиги чемпионов
05.05.2022, 10:31
Футбол
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
Российские игроки выпустили стикеры в CS:GO со свастикой Z
05.05.2022, 10:44 13
Киберспорт
Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА
Чемодан, вокзал, Азия. россия рассматривает возможность выхода из УЕФА
04.05.2022, 23:26 6
Футбол
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
05.05.2022, 20:46 26
Футбол
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
Базель – Динамо – 2:3. Победный мяч Попова. Видео голов и обзор матча
04.05.2022, 22:40
Футбол
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
Стало известно, во сколько обходится путину и рф война против Украины
05.05.2022, 21:06
Война
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
Падение остановилось. Как сборная Украины по хоккею стала третьей на ЧМ
05.05.2022, 06:45 4
Хоккей
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
Стало известно, кто будет готовить Джиму к новому сезону
04.05.2022, 18:00 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем