Хосеп ГВАРДИОЛА: «Вылет от Реала в Лиге чемпионов - это не провал»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с тем, что драматичный вылет в полуфинале Лиги чемпионов от «Реала» является провалом.

«Говорят, что это наш провал. Я не согласен с тем, что это провал. Конечно, мы расстроены, потому что были близки, но «Реал» заслужил свою победу. Поздравляю их и «Ливерпуль».

«В следующем сезоне мы попробуем снова. Если не выйдет, то еще через год попытаемся снова», - сказал Гвардиола.

Команда остается в борьбе за титул АПЛ.