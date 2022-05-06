ITF06 мая 2022, 20:19 | Обновлено 06 мая 2022, 20:20
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Соболева не смогла выйти в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции
Анастасия уступила сопернице из Японии
06 мая 2022, 20:19 | Обновлено 06 мая 2022, 20:20
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила борьбу на турнире ITF W25 в Швеции.
В матче 1/4 финала круга украинка проиграла японской теннисистке Мисаки Мацуде.
Бостад. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Мисаки Мацуда (Япония) – 6:0, 1:6, 0:6
Анастасия во второй раз в карьере сражалась за путевку в полуфинал турнира такой категории, но снова проиграла.
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