Соболева не смогла выйти в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила борьбу на турнире ITF W25 в Швеции.



В матче 1/4 финала круга украинка проиграла японской теннисистке Мисаки Мацуде.



Бостад. 1/4 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Мисаки Мацуда (Япония) – 6:0, 1:6, 0:6



Анастасия во второй раз в карьере сражалась за путевку в полуфинал турнира такой категории, но снова проиграла.