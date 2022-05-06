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  4. Соболева не смогла выйти в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции
ITF
06 мая 2022, 20:19 | Обновлено 06 мая 2022, 20:20
27
0

Соболева не смогла выйти в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции

Анастасия уступила сопернице из Японии

06 мая 2022, 20:19 | Обновлено 06 мая 2022, 20:20
27
0
Соболева не смогла выйти в 1/4 финала 25-тысячника в Швеции
ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева завершила борьбу на турнире ITF W25 в Швеции.
 
В матче 1/4 финала круга украинка проиграла японской теннисистке Мисаки Мацуде.
 
Бостад. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Мисаки Мацуда (Япония) – 6:0, 1:6, 0:6
 
Анастасия во второй раз в карьере сражалась за путевку в полуфинал турнира такой категории, но снова проиграла.

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Анастасия Соболева Мисаки Мацуда ITF Бостад
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Источник Sport.ua
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