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ПСЖ
08.05.2022 21:45 - : -
Труа
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Франция
06 мая 2022, 18:50 |
78
0

ПСЖ – Труа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Франции

06 мая 2022, 18:50 |
78
0
ПСЖ – Труа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ПСЖ

В воскресенье, 8 мая, состоится поединок 36-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ примет «Труа». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

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Источник MEGOGO
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