Франция06 мая 2022, 18:50 |
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ПСЖ – Труа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча чемпионата Франции
06 мая 2022, 18:50 |
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В воскресенье, 8 мая, состоится поединок 36-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ примет «Труа». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
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