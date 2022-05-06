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Англия
06 мая 2022, 17:54 | Обновлено 06 мая 2022, 18:03
516
0

ВИДЕО. Клопп про вылет Сити из Лиги чемпионов и матч Ливерпуль – Тоттенхэм

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

06 мая 2022, 17:54 | Обновлено 06 мая 2022, 18:03
516
0
ВИДЕО. Клопп про вылет Сити из Лиги чемпионов и матч Ливерпуль – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В одной из центральных битв 36-го тура АПЛ между собой сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию наставника «красных» Юргена Клоппа накануне поединка.

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Источник Sport.ua
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