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Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 17:28 | Обновлено 06 мая 2022, 18:36
81
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас все украинцы – одна команда»

О помощи украинцам, футболе во время войны

06 мая 2022, 17:28 | Обновлено 06 мая 2022, 18:36
81
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сейчас все украинцы – одна команда»

Тарас Степаненко – вице-капитан “Шахтера” и игрок Национальной сборной Украины по футболу, чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, а также Суперкубка Украины. 

В эксклюзивном интервью команде Parimatch Ukraine в рамках проекту “Athletes support Ukraine” Степаненко поделился, как его застала война и как он сейчас помогает украинцам, какие шансы Сборной Украины на Чемпионате Мира, а также каким будет украинский футбол после победы. Полное интервью доступно к просмотру на официальном канале Parimatch Ukraine в Youtube. 

Проект “Athletes support Ukraine” от Parimatch Ukraine рассказывает, как спортсмены помогают Украине и призывает болельщиков не падать духом,  быть смелыми и заряженными побеждать! В свою очередь, компания Parimatch Ukraine проводит ряд благотворительных проектов, один из которых – благотворительный аукцион, лотами которого являются коллекционные спортивные трофеи. Все вырученные средства направлены на помощь украинцам. 

О начале полномасштабной войны и о помощи украинцам

 Полномасштабное вторжение россии против Украины началось, когда Тарас Степаненко находился дома со своей семьей. Они проснулись от взрывов, осознали, что началась война и сразу спустились в подвал. Сейчас некоторые родственники футболиста все еще находятся в относительно небезопасных местах:

“Мои родители в Запорожье. Там сейчас не совсем безопасно – идут бои в 40 км от города, да и ракеты в само Запорожье прилетают. Даже на остров-заповедник Хортица, а там нет ничего, кроме музея и пары ресторанов, – бьют, лишь бы бить. Прошу родителей выехать в более безопасное место, но они не хотят покидать дом.”

-   Помогаешь ли ты сейчас украинцам и Украине?

Конечно! Мы с ребятами со Сборной скинулись деньгами, помогаем по точечным запросам с ВСУ – покупаем и доставляем то, что им необходимо.

О футболе во время полномасштабной войны и шансах Украинской сборной на Чемпионате Мира

- Какое настроение у команды сейчас? 

Мы верим в победу Украины и не имеем права распускать нюни. Мы должны быть такими же, как наши военные – смелыми, сильными и делать все возможное для победы.

- Возможно ли показать хороший результат на поле, когда в стране война?

Если говорить о Шахтере, то мы играем для того, чтобы хоть немного поднять боевой дух и зарядить болельщиков. Признаю, тяжело сейчас настроить команду на хороший результат, ведь все мысли сейчас далеки от футбола. Но мы играем за нашу страну! 

- Во время тренировок с “Динамо” тебе удалось пообщаться с Луческу? Какая у него позиция насчет войны в стране? 

С Луческу мы всегда были на связи с момента, как мы оказались в Бухаресте. Он за это время переболел и коронавирусом, и гриппом. Мы постоянно с ним разговаривали о войне и я уверенно могу сказать, что Луческо полностью на стороне Украине и поддерживает украинцев. 

- Как ты считаешь, сможем ли мы увидеть игру Сборной на Чемпионате Мира?

Конечно, у нас хорошие шансы! Мы участвуем в матчах европейского уровня, это достойные игры. С остальными игроками Сборной проведем еще матчи, которые позволят нам подготовиться к Чемпионату Мира.

- Повлияет ли война на Чемпионат Украины?

Когда в 2014 году россия оккупировала Крым и территории Донбасса, уровень Чемпионата Украины весомо снизился. Но в последние годы все начало восстанавливаться, поскольку появились новые инвесторы, которые готовы развивать украинский футбол.

Полномасштабная война внесла свои весомые коррективы. Главное на данный момент – одержать победу и добиться мира в Украине. У нас есть инфраструктура, чтобы возродить футбол, ведь спорт нужен стране, но пока об этом говорить рано.

- Какой будет Украина после победы?

Украина была и будет богатой красивой страной! Мы с женой приняли решение, что хотим жить только в Украине. Это наша страна, наш дом и наши люди. После победы Украина точно станет экономически успешнее, ведь я уверен, что к нам будут заходить иностранные инвесторы. Сейчас главное – остановить войну, чтобы перестали погибать люди. 

Сейчас все украинцы – одна команда. Мы поддерживаем друг друга, наше правительство, ВСУ и всю Украину в целом. Когда мы едины – ни один враг не сможет нас одолеть. Будем стоять до конца, выгоним врага с нашей страны, победим и станем еще сильнее!

Сейчас Украинская сборная продолжает подготовку к матчу отбора на Чемпионат мира-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня. Украинские легионеры пока заканчивают сезон со своими европейскими клубами и вскоре присоединятся к тренировкам со сборной позже.

 

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Источник Sport.ua
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