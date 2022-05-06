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  4. Николай ШАПАРЕНКО: «Рад вернуться в сборную. Готовимся к главному матчу»
Чемпионат мира
06 мая 2022, 17:45 |
154
0

Николай ШАПАРЕНКО: «Рад вернуться в сборную. Готовимся к главному матчу»

Хавбек прибыл в Словению в расположение сборной

06 мая 2022, 17:45 |
154
0
Николай ШАПАРЕНКО: «Рад вернуться в сборную. Готовимся к главному матчу»
uaf.ua

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, что успел набрать неплохие кондиции перед тем, как присоединился к сборной Украины.

«Очень рад вернуться в национальную сборную, тренироваться и готовиться к нашему главному матчу, который пройдет 1 июня. Кондиции у нас хорошие, мы неплохо провели сбор в Бухаресте, имели хорошие спарринги».

«Мы сразу включились в работу - один день перерыва, а затем тренировки», - сказал Шапаренко.

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Николай Шапаренко сборная Украины по футболу Шотландия - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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