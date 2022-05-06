Николай ШАПАРЕНКО: «Рад вернуться в сборную. Готовимся к главному матчу»

Хавбек «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о том, что успел набрать неплохие кондиции перед тем, как присоединился к сборной Украины.

«Очень рад вернуться в национальную сборную, тренироваться и готовиться к нашему главному матчу, который пройдет 1 июня. Кондиции у нас хорошие, мы неплохо провели сбор в Бухаресте, имели хорошие спарринги».

«Мы сразу включились в работу - один день перерыва, а затем тренировки», - сказал Шапаренко.