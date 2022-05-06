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Англия
06 мая 2022, 16:44 | Обновлено 06 мая 2022, 17:14
396
0

ВИДЕО. Слова Конте перед матчем Ливерпуль – Тоттенхэм

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

06 мая 2022, 16:44 | Обновлено 06 мая 2022, 17:14
396
0
ВИДЕО. Слова Конте перед матчем Ливерпуль – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

В одной из центральных битв 36-го тура АПЛ между собой сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию наставника «шпор» Антонио Конте накануне поединка.

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Источник Sport.ua
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