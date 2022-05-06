Англия06 мая 2022, 16:44 | Обновлено 06 мая 2022, 17:14
396
0
ВИДЕО. Слова Конте перед матчем Ливерпуль – Тоттенхэм
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
06 мая 2022, 16:44 | Обновлено 06 мая 2022, 17:14
396
0
В одной из центральных битв 36-го тура АПЛ между собой сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию наставника «шпор» Антонио Конте накануне поединка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киберспорт | 06 мая 2022, 12:00 3
Алексей yXo Малецкий жестко высказался об украинской команде с россиянами в составе
Футбол | 06 мая 2022, 12:35 2
Итальянский тренер не добился и половины того, на что рассчитывал в Украине…
Война | 05.05.2022, 21:06
Футбол | 05.05.2022, 19:20
Футбол | 05.05.2022, 23:56
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2022, 23:26 6
05.05.2022, 04:29 9
05.05.2022, 10:44 13
05.05.2022, 11:11
05.05.2022, 14:25
05.05.2022, 15:04 1
06.05.2022, 13:45 6
05.05.2022, 17:33 11