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  4. Владимир ЧЕСНАКОВ: «Знаем, что скоро закончится война нашей победой»
Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 14:43 |
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Владимир ЧЕСНАКОВ: «Знаем, что скоро закончится война нашей победой»

Капитан «Ворсклы» - о тренировочном процессе в клубе

06 мая 2022, 14:43 |
500
0
Владимир ЧЕСНАКОВ: «Знаем, что скоро закончится война нашей победой»
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Капитан «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал о том, как проходят тренировки команды в условиях войны:

«Мы знаем, что скоро закончится война нашей победой. Тренируемся, чтобы держать себя в форме и в будущем, поднимать украинский футбол. Знаем, что «Ворскла» попала в квалификацию Лиги конференций и может быть так, что мы примем в ней участие.

Главная причина, почему мы начали тренироваться, чтобы не сидеть без дела, не только читать новости, а отвлечься, пообщаться с друзьями, футболистами, партнерами, с которыми играл раньше».

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Ворскла Полтава Владимир Чеснаков российско-украинская война
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Источник ТК Футбол
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