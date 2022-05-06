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  4. Анри назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч
Лига чемпионов
06 мая 2022, 14:30 |
1124
0

Анри назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч

Легендарный француз поделился своим мнением

06 мая 2022, 14:30 |
1124
0
Анри назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский форвард Тьерри Анри назвал двух главных фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2022:

«Фавориты в борьбе за Золотой мяч — это Садио Мане и Карим Бензема. Это добавит финалу Лиги чемпионов остроты, это сделает его масштабнее.

Я по-прежнему считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и они возьмут квадрупл, то это станет сильным аргументом. Это было бы здорово для Африки, но я всё равно выбираю Бензема».

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Тьерри Анри Садио Мане Карим Бензема Золотой мяч
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Источник Daily Mail
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