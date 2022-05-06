Анри назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч

Легендарный французский форвард Тьерри Анри назвал двух главных фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2022:

«Фавориты в борьбе за Золотой мяч — это Садио Мане и Карим Бензема. Это добавит финалу Лиги чемпионов остроты, это сделает его масштабнее.

Я по-прежнему считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и они возьмут квадрупл, то это станет сильным аргументом. Это было бы здорово для Африки, но я всё равно выбираю Бензема».