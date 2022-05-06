Лига чемпионов06 мая 2022, 14:30 |
1124
0
Анри назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч
Легендарный француз поделился своим мнением
06 мая 2022, 14:30 |
1124
0
Легендарный французский форвард Тьерри Анри назвал двух главных фаворитов в борьбе за Золотой мяч-2022:
«Фавориты в борьбе за Золотой мяч — это Садио Мане и Карим Бензема. Это добавит финалу Лиги чемпионов остроты, это сделает его масштабнее.
Я по-прежнему считаю, что Бензема впереди, но если Мане выиграет Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и они возьмут квадрупл, то это станет сильным аргументом. Это было бы здорово для Африки, но я всё равно выбираю Бензема».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 мая 2022, 11:00 1
ПФЛ приняла решение
Война | 05 мая 2022, 21:06 0
Первоначально планировали обойтись всего-навсего 1 миллиардом долларов
Футбол | 05.05.2022, 19:20
Футбол | 06.05.2022, 10:38
Футбол | 06.05.2022, 03:03
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2022, 14:25
05.05.2022, 17:33 11
05.05.2022, 21:00
04.05.2022, 13:05 6
05.05.2022, 06:45 4
04.05.2022, 11:03 5
04.05.2022, 22:40
04.05.2022, 12:27 28