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Франция
06 мая 2022, 14:19 | Обновлено 06 мая 2022, 14:20
324
0

Пике был близок к приобретению французского клуба

Защитник «Барселоны» мог стать владельцем «Ред Стар»

06 мая 2022, 14:19 | Обновлено 06 мая 2022, 14:20
324
0
Пике был близок к приобретению французского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

35-летний защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что прошлой весной мог приобрести французский клуб «Ред Стар».

«Мы были на грани покупки «Красной звезды». К сожалению, мы немного запоздали с переговорами. Но я поехал в Париж, увидел стадион и поговорил с Патрисом Аддадом, тогдашним владельцем. Мне было интересно это, потому что с тех пор, как мы купили клуб «Андорра», дела идут очень хорошо.

Мы хотим воспроизвести эту модель в другом клубе. Мы искали в Европе клуб, который мог бы соответствовать нашим желаниям и ожиданиям. «Ред Стар» со своей историей, с тем, что он находится в Париже, со своими яркими болельщиками и стадионом, который сейчас реконструируется, нам сразу понравился.

В последний момент мы сделали очень хорошее предложение, но в конце концов этого не произошло», - сказал Пике.

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Жерар Пике Барселона Ред Стар
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Источник L'Equipe
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