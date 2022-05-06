Пике был близок к приобретению французского клуба

35-летний защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что прошлой весной мог приобрести французский клуб «Ред Стар».

«Мы были на грани покупки «Красной звезды». К сожалению, мы немного запоздали с переговорами. Но я поехал в Париж, увидел стадион и поговорил с Патрисом Аддадом, тогдашним владельцем. Мне было интересно это, потому что с тех пор, как мы купили клуб «Андорра», дела идут очень хорошо.

Мы хотим воспроизвести эту модель в другом клубе. Мы искали в Европе клуб, который мог бы соответствовать нашим желаниям и ожиданиям. «Ред Стар» со своей историей, с тем, что он находится в Париже, со своими яркими болельщиками и стадионом, который сейчас реконструируется, нам сразу понравился.

В последний момент мы сделали очень хорошее предложение, но в конце концов этого не произошло», - сказал Пике.