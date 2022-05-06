Александр ХАЦКЕВИЧ: «Сейчас не может быть спорта вне политики»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич считает правильными санкции в отношении российских и белорусских спортсменов:

«Сейчас не может быть спорта вне политики, потому что спортсмены очень публичные люди. И их молчание перед нынешними событиями такое же соучастие в них.

россия говорит, что спортсмены не должны страдать, но были случаи, когда, например, спортсмен на соревнованиях показывает букву Z или делает рукой фашистский жест. На хоккейных матчах в россии показывают букву Z, а россия потом говорит, что спорт вне политики? В общем, теперь ты уже так просто не отсидишься.

Правильно, что такие санкции были введены в отношении российских и белорусских спортсменов, нужны еще более жесткие меры. Если это московская команда, то она должна играть только в Москве, рязанская — только в Рязани, тогда спорт будет еще веселее. Пусть вообще не выезжают за пределы района.

Но я не думаю, что эти санкции смогли заставить кого-то перестать молчать. После войны прошло два месяца, и если за это время мужчина не заговорил, то вряд ли тут что-то изменится. Если ты привык к тишине, то тебе трудно будет начать говорить. А главное — у людей просто не хватает мужества и характера.

Что ждет тех, кто сейчас молчит? У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что если эти люди сумели адаптироваться сейчас, то они приспособятся к жизни в новой беларуси и россии. Я верю, что будет новая беларусь, но не знаю, будет ли новая россия».