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Чемпионат мира
06 мая 2022, 06:25 | Обновлено 06 мая 2022, 06:41
16
0

Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 мая в 17:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины

06 мая 2022, 06:25 | Обновлено 06 мая 2022, 06:41
16
0
Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Александр Петраков

6 мая национальная сборная Украины проводит день открытых дверей на базе в Словении.

Представители масс-медиа смогут посетить пресс-конференцию главного тренера сборной Украины Александра Петракова и одного из игроков команды (начало – в 17:30 по киевскому времени). Также в открытом формате пройдет тренировка сине-желтых (начало – в 18:00 по киевскому времени).

Медиа-мероприятия состоятся 6 мая на территории тренировочного центра Футбольного союза Словении в Брдо. Для представителей СМИ, желающих принять участие в пресс-конференции, будет организована Zoom-связь.

Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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