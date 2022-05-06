Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
6 мая в 17:30 пройдет пресс-конференция наставника сборной Украины
6 мая национальная сборная Украины проводит день открытых дверей на базе в Словении.
Представители масс-медиа смогут посетить пресс-конференцию главного тренера сборной Украины Александра Петракова и одного из игроков команды (начало – в 17:30 по киевскому времени). Также в открытом формате пройдет тренировка сине-желтых (начало – в 18:00 по киевскому времени).
Медиа-мероприятия состоятся 6 мая на территории тренировочного центра Футбольного союза Словении в Брдо. Для представителей СМИ, желающих принять участие в пресс-конференции, будет организована Zoom-связь.
Пресс-конференция Петракова в Словении. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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