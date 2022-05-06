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Украина. Премьер лига
06 мая 2022, 01:19 | Обновлено 06 мая 2022, 01:40
32
0

Андрей БЕДНЯКОВ: «В Украине должен быть футбол и спорт»

Футбол нужен не только болельщикам, но и экономике нашей страны

06 мая 2022, 01:19 | Обновлено 06 мая 2022, 01:40
32
0
Андрей БЕДНЯКОВ: «В Украине должен быть футбол и спорт»
Instagram. Андрей Бедняков

Украинский блогер Андрей Бедняков ответил, нужно ли проводить чемпионат Украины в следующем сезоне. 

«Конечно, хочется, чтобы был чемпионат, как и многим болельщикам. Это важно хотя бы с точки зрения того, что все эти функционеры, которые сейчас есть у нас, продолжающие заниматься футбольными клубами – чемпионат нужен для того, чтобы они не останавливались. Потому что если не будет чемпионата, они могут сказать: «Ну зачем я буду заниматься этим? Зачем я буду вкладывать свои деньги в развитие футбола, строить базы, поля?»

Поэтому, этот чемпионат нужен не только болельщикам, но и экономике нашей страны. Потому что нам нужно продолжать ее строить. Люди должны ходить, смотреть, платить за футбол. Как-то это очень сложно, но это должно быть, это должно происходить.

Чтобы у нас потом не было футбола и не было спорта – так нельзя. В Украине должен быть футбол и спорт, и должно быть все на высшем уровне, как и было. Да, уже не будет, наверное, как когда-то, но для этого нужно время. Останавливаться и ставить точку – однозначно не нужно», – сказал украинец. 

Напомним, чемпионат Украины 2021/22 был досрочно завершен из-за полномасштабного военного вторжения россии в нашу страну.

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Источник Футбол 1/2/3
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