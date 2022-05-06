Андрей БЕДНЯКОВ: «В Украине должен быть футбол и спорт»

Украинский блогер Андрей Бедняков ответил, нужно ли проводить чемпионат Украины в следующем сезоне.

«Конечно, хочется, чтобы был чемпионат, как и многим болельщикам. Это важно хотя бы с точки зрения того, что все эти функционеры, которые сейчас есть у нас, продолжающие заниматься футбольными клубами – чемпионат нужен для того, чтобы они не останавливались. Потому что если не будет чемпионата, они могут сказать: «Ну зачем я буду заниматься этим? Зачем я буду вкладывать свои деньги в развитие футбола, строить базы, поля?»

Поэтому, этот чемпионат нужен не только болельщикам, но и экономике нашей страны. Потому что нам нужно продолжать ее строить. Люди должны ходить, смотреть, платить за футбол. Как-то это очень сложно, но это должно быть, это должно происходить.

Чтобы у нас потом не было футбола и не было спорта – так нельзя. В Украине должен быть футбол и спорт, и должно быть все на высшем уровне, как и было. Да, уже не будет, наверное, как когда-то, но для этого нужно время. Останавливаться и ставить точку – однозначно не нужно», – сказал украинец.

Напомним, чемпионат Украины 2021/22 был досрочно завершен из-за полномасштабного военного вторжения россии в нашу страну.