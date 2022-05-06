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WTA
06 мая 2022, 01:45 | Обновлено 06 мая 2022, 01:50
43
0

Стали известны финалистки на турнире в Мадриде

Обидчица Ангелины Калининой не будет сражаться за титул

06 мая 2022, 01:45 | Обновлено 06 мая 2022, 01:50
43
0
Стали известны финалистки на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи 1/2 финала на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.

Первую путевку в финал добыла туниска Онс Жабер, уверенно обыграв квалифаера Екатерину Александрову.

Жиль Тайхман, которая в предыдущем раунде одолела украинку Ангелину Калинину, проиграла американке Джессике Пегуле.

Мадрид. Пары 1/2 финала

 Жиль Тайхман –  Джессика Пегула [12] – 3:6, 4:6
 Онс Жабер [8] – Екатерина Александрова [Q] – 6:2, 6:3

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Симона Халеп WTA Мадрид Джессика Пегула Ангелина Калинина Екатерина Александрова Аманда Анисимова Сара Соррибес-Тормо Онс Жабер Жиль Тайхман
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Источник Sport.ua
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