WTA06 мая 2022, 01:45 | Обновлено 06 мая 2022, 01:50
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Стали известны финалистки на турнире в Мадриде
Обидчица Ангелины Калининой не будет сражаться за титул
06 мая 2022, 01:45 | Обновлено 06 мая 2022, 01:50
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Состоялись матчи 1/2 финала на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде.
Первую путевку в финал добыла туниска Онс Жабер, уверенно обыграв квалифаера Екатерину Александрову.
Жиль Тайхман, которая в предыдущем раунде одолела украинку Ангелину Калинину, проиграла американке Джессике Пегуле.
Мадрид. Пары 1/2 финала
Жиль Тайхман – Джессика Пегула [12] – 3:6, 4:6
Онс Жабер [8] – Екатерина Александрова [Q] – 6:2, 6:3
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