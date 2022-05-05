Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину

Бывший президент «Динамо» и эксвицепрезидент УЕФА Григорий Суркис во второй раз во время войны возвращался в Украину.



В этот раз, чтобы помочь арестованному политику Виктору Медведчуку. Об этом сообщила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.



«Насколько известно из моих источников, которым я доверяю, Медведчук, находящийся под арестом и следствием, надеется «передать» часть своего имущества именно Суркису, потому что доверяет ему. Хотя такие же услуги ему предлагали еще несколько крупных украинских бизнесменов. Но дело слишком щепетильное, вы понимаете», – написала Мусаева в фейсбуке.



Отметим, что на этот раз Суркис при пересечении границы использовал дипломатический паспорт, чтобы не стоять в очереди. В прошлый раз он хотел вывезти 13 единиц часов, но ему не удалось.

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