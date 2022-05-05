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  4. Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
Украина. Премьер лига
05 мая 2022, 20:46 |
5023
8

Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину

Арестованный политик планирует передать своему другу часть имущества

05 мая 2022, 20:46 |
5023
8
Замешан Медведчук. Известно, почему Суркис во второй раз приезжал в Украину
ФК Динамо Киев. Виктор Медведчук и Григорий Суркис

Бывший президент «Динамо» и эксвицепрезидент УЕФА Григорий Суркис во второй раз во время войны возвращался в Украину.
 
В этот раз, чтобы помочь арестованному политику Виктору Медведчуку. Об этом сообщила главный редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева.
 
«Насколько известно из моих источников, которым я доверяю, Медведчук, находящийся под арестом и следствием, надеется «передать» часть своего имущества именно Суркису, потому что доверяет ему. Хотя такие же услуги ему предлагали еще несколько крупных украинских бизнесменов. Но дело слишком щепетильное, вы понимаете», – написала Мусаева в фейсбуке.
 
Отметим, что на этот раз Суркис при пересечении границы использовал дипломатический паспорт, чтобы не стоять в очереди. В прошлый раз он хотел вывезти 13 единиц часов, но ему не удалось.

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Григорий Суркис Виктор Медведчук российско-украинская война таможня
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Комментарии 8
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Андрей Сиденко
А вболІвальники ДК навіть після цього будуть стверджувати що суркіси це не прокацапькі гниди
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+6
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Cherevik22
Коли вже цих сволот посадять в Україні!!! 
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+3
Persian
Скільки це може продовжуватись. Перефарбовуються і все по новій 
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+3
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