ATP05 мая 2022, 19:41 |
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ATP запускает официальный Live рейтинг
Пока что это бета-версия
05 мая 2022, 19:41 |
67
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Ассоциация теннисистов-профессионалов запустила официальную версию рейтинга в реальном времени.
Теперь поклонники тенниса смогут наблюдать за изменением мировой классификации в любое время на сайте ATP. Пока что это бета-версия, система находится на стадии тестирования.
Ранее ATP публиковал лишь официальную версию рейтинга, согласно которой и формируются списки участников на различных турнирах.
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