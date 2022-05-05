ATP запускает официальный Live рейтинг

Ассоциация теннисистов-профессионалов запустила официальную версию рейтинга в реальном времени.



Теперь поклонники тенниса смогут наблюдать за изменением мировой классификации в любое время на сайте ATP. Пока что это бета-версия, система находится на стадии тестирования.



Ранее ATP публиковал лишь официальную версию рейтинга, согласно которой и формируются списки участников на различных турнирах.