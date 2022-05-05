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  4. ATP запускает официальный Live рейтинг
ATP
05 мая 2022, 19:41 |
67
0

ATP запускает официальный Live рейтинг

Пока что это бета-версия

05 мая 2022, 19:41 |
67
0
ATP запускает официальный Live рейтинг
ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов запустила официальную версию рейтинга в реальном времени.
 
Теперь поклонники тенниса смогут наблюдать за изменением мировой классификации в любое время на сайте ATP. Пока что это бета-версия, система находится на стадии тестирования.
 
Ранее ATP публиковал лишь официальную версию рейтинга, согласно которой и формируются списки участников на различных турнирах.

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Источник ATP Tour
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