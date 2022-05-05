Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласен с тем, что драматичное поражение от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов не является рядовым для него.

«У меня уже были тяжелые поражения в Лиге чемпионов, были поражения, например, с «Барселоной», когда мы не могли выйти в финал, но это особенный случай, не буду скрывать».

«Команда была близка к финалу ЛЧ. В истории футбола такие камбэки бывали много раз. Теперь нужно переключаться на чемпионат Англии», - считает Гвардиола.

В АПЛ «Сити» лидирует, опережая «Ливерпуль» на 1 пункт.