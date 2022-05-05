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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»
Лига чемпионов
05 мая 2022, 19:20 |
1283
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»

Команда не вышла в финал Лиги чемпионов

05 мая 2022, 19:20 |
1283
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «У меня были тяжелые поражения. Но это особенно тяжелое»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола согласен с тем, что драматичное поражение от «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов не является рядовым для него.

«У меня уже были тяжелые поражения в Лиге чемпионов, были поражения, например, с «Барселоной», когда мы не могли выйти в финал, но это особенный случай, не буду скрывать».

«Команда была близка к финалу ЛЧ. В истории футбола такие камбэки бывали много раз. Теперь нужно переключаться на чемпионат Англии», - считает Гвардиола.

В АПЛ «Сити» лидирует, опережая «Ливерпуль» на 1 пункт.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лига чемпионов
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Источник Sky Sports
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