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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Соскучились по мячу, по играм»
Чемпионат мира
05 мая 2022, 18:46 |
106
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Соскучились по мячу, по играм»

Вратарь сборной Украины – о тренировках с командой

05 мая 2022, 18:46 |
106
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Соскучились по мячу, по играм»
УАФ. Дмитрий Ризнык

Голкипер «Ворсклы» Дмитрий Ризнык рассказал о том, как проходит подготовка сборной Украины к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Готовимся к очень важным играм. Мы понимаем, что нам это нужно. Нагрузки хорошие, мы должны выдерживать их, чтобы быть готовыми к поединкам. Вспоминаем все упражнения, соскучились по мячу, по играм. Надеемся, что будет больше таких игр.

Когда началась война, я был дома. Чтобы поддерживать форму мы тренировались группой на центральном стадионе в Полтаве. Скучаю по родным, переживаю. Сейчас очень непростое время для Украины, но я думаю, что мы все выдержим и все будет хорошо».

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Дмитрий Ризнык сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник Украинская ассоциация футбола
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