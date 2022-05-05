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  4. Людмила Киченок не смогла пробиться в парный финал в Мадриде
WTA
05 мая 2022, 17:40 |
119
1

Людмила Киченок не смогла пробиться в парный финал в Мадриде

Украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла вторым сеяным

05 мая 2022, 17:40 |
119
1
Людмила Киченок не смогла пробиться в парный финал в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
 
В 1/4 финала Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла второму сеяному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).
 
Мадрид. Полуфинал
Людмила Киченок / Елена Остапенко – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 7:5, 1:6, 6-10

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Источник Sport.ua
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Spectra
Тот случай когда Киченок, играла лучше Остапенко, и такое бывает.
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