WTA05 мая 2022, 17:40 |
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Людмила Киченок не смогла пробиться в парный финал в Мадриде
Украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла вторым сеяным
05 мая 2022, 17:40 |
119
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Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В 1/4 финала Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла второму сеяному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).
Мадрид. Полуфинал
Людмила Киченок / Елена Остапенко – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 7:5, 1:6, 6-10
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Тот случай когда Киченок, играла лучше Остапенко, и такое бывает.
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