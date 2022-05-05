Людмила Киченок не смогла пробиться в парный финал в Мадриде

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.



В 1/4 финала Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии проиграла второму сеяному тандему Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос (Канада / Мексика).



Мадрид. Полуфинал

Людмила Киченок / Елена Остапенко – Габриэла Дабровски / Джулиана Олмос – 7:5, 1:6, 6-10