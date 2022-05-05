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  4. Наполи интересуется конкурентом Малиновского
Италия
05 мая 2022, 15:52 |
298
1

Наполи интересуется конкурентом Малиновского

Марио Пашалич может покинуть «Аталанту»

05 мая 2022, 15:52 |
298
1
Наполи интересуется конкурентом Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Пашалич

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Марио Пашаличу. Неаполитанцы попытаются подписать хавбека во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне на счету Пашалича 12 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость 27-летнего хорвата оценивается в 28 миллионов евро.

Пашалич является конкурентом Руслана Малиновского за место в составе «Аталанты».

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Источник Calcionapoli24
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Mac_Gyver
Малина круче Пашалича. По игровому мышлению Марио сильно хуже.
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