Наполи интересуется конкурентом Малиновского

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Марио Пашаличу. Неаполитанцы попытаются подписать хавбека во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне на счету Пашалича 12 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость 27-летнего хорвата оценивается в 28 миллионов евро.

Пашалич является конкурентом Руслана Малиновского за место в составе «Аталанты».