Италия05 мая 2022, 15:52 |
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Наполи интересуется конкурентом Малиновского
Марио Пашалич может покинуть «Аталанту»
05 мая 2022, 15:52 |
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«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Аталанты» Марио Пашаличу. Неаполитанцы попытаются подписать хавбека во время летнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне на счету Пашалича 12 голов и 9 ассистов в 45 матчах за «Аталанту» во всех турнирах. Трансферная стоимость 27-летнего хорвата оценивается в 28 миллионов евро.
Пашалич является конкурентом Руслана Малиновского за место в составе «Аталанты».
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Малина круче Пашалича. По игровому мышлению Марио сильно хуже.
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