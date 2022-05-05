Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Нам надо готовиться к самым разным сценариям»

Главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

«Мы просмотрели много матчей «Лейпцига». Они сделают все, чтобы завтра одержать победу, и нам надо готовиться к самым разным сценариям. Это трудный соперник, однако мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал.

У нас у всех одна цель - выход в финал. Болельщики всегда будут важны для нас в домашних матчах, они станут важным фактором. Это будет шумный вечер. Это будет эмоционально, и мы будем готовы, когда прозвучит свисток», - сказал ван Бронкхорст.

Матч «Рейнджерс» – «Лейпциг» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.