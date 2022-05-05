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  4. Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Нам надо готовиться к самым разным сценариям»
Лига Европы
05 мая 2022, 11:44 |
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Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Нам надо готовиться к самым разным сценариям»

Наставник «Рейнджерс» верит, что его команде по силам вырвать путевку в финал

05 мая 2022, 11:44 |
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Джованни ВАН БРОНКХОРСТ: «Нам надо готовиться к самым разным сценариям»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джованни ван Бронкхорст

Главный тренер шотландского «Глазго Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Лейпцига».

«Мы просмотрели много матчей «Лейпцига». Они сделают все, чтобы завтра одержать победу, и нам надо готовиться к самым разным сценариям. Это трудный соперник, однако мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал.

У нас у всех одна цель - выход в финал. Болельщики всегда будут важны для нас в домашних матчах, они станут важным фактором. Это будет шумный вечер. Это будет эмоционально, и мы будем готовы, когда прозвучит свисток», - сказал ван Бронкхорст.

Матч «Рейнджерс» – «Лейпциг» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

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Глазго Рейнджерс Лига Европы Джованни ван Бронкхорст РБ Лейпциг
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Источник УЕФА
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