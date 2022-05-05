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  4. Айнтрахт примет Вест Хэм в ответном полуфинале Лиги Европы
Лига Европы
05 мая 2022, 11:42 |
76
0

Айнтрахт примет Вест Хэм в ответном полуфинале Лиги Европы

В другом матче «Лейпциг» встретится с «Глазго»

05 мая 2022, 11:42 |
76
0
Айнтрахт примет Вест Хэм в ответном полуфинале Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 5 мая, состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы. 

«Айнтрахт» на своем поле «Франкфуртштадион» примет «Вест Хэм». Игра во Франкурте-на-Майне начнется в 22:00 по Киеву.

Первая в Англии завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.Голами отметились Кнауфф и Камада. Украинец Андрей Ярмоленко участие в игре не принимал. 

«Айнтрахт» все силы бросил на выступления в еврокубках, ведь в чемпионате Германии команда Оливера Гласнера занимает 11-е место и лишилась шансов попасть в зону еврокубков. Команда настраивается на домашний матч и поддержку своей публики. В предыдущем раунде «Айнтрахт» прошел «Барселону» и совершил сенсцию. Сейчас команда имеет все шансы на выход в финал.

У «Вест Хэма» ситуация в чемпионате получше, но в последних трех турах команде не удается побеждать. «Молотобойцы» также настроены завоевать путевку в ЛЧ через выигрыш Лиги Европы. Для этого лондонцам нужно делать камбэк в этой игре.

Во второй игре «Глазго Рейндержс» примет «Лейпциг». Встреча состоится в Глазго на стадионе «Айброкс». Начало матча в 22:00. Первый поединок завершился минимальной победой немецкой команды (1:0).

«Лейпциг» является фаворитом этого противостояния. Подопечные Доменико Тедеско имеют преимущество и в кадровом потенциале и в классе. В предыдущем раунде «Рейнджерс» тоже начали с поражения, проиграв с аналогичным счетом на поле португальской «Браги». Но в итоге все закончилось камбэком клуба из Глазго.

«Рейнджерс» проиграл лишь один домашний матч в текущем розыгрыше Лиги Европы.

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Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Вест Хэм РБ Лейпциг Глазго Рейнджерс
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Источник Sport.ua
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