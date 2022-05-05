Айнтрахт примет Вест Хэм в ответном полуфинале Лиги Европы
В другом матче «Лейпциг» встретится с «Глазго»
Сегодня, 5 мая, состоятся ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.
«Айнтрахт» на своем поле «Франкфуртштадион» примет «Вест Хэм». Игра во Франкурте-на-Майне начнется в 22:00 по Киеву.
Первая в Англии завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.Голами отметились Кнауфф и Камада. Украинец Андрей Ярмоленко участие в игре не принимал.
«Айнтрахт» все силы бросил на выступления в еврокубках, ведь в чемпионате Германии команда Оливера Гласнера занимает 11-е место и лишилась шансов попасть в зону еврокубков. Команда настраивается на домашний матч и поддержку своей публики. В предыдущем раунде «Айнтрахт» прошел «Барселону» и совершил сенсцию. Сейчас команда имеет все шансы на выход в финал.
У «Вест Хэма» ситуация в чемпионате получше, но в последних трех турах команде не удается побеждать. «Молотобойцы» также настроены завоевать путевку в ЛЧ через выигрыш Лиги Европы. Для этого лондонцам нужно делать камбэк в этой игре.
Во второй игре «Глазго Рейндержс» примет «Лейпциг». Встреча состоится в Глазго на стадионе «Айброкс». Начало матча в 22:00. Первый поединок завершился минимальной победой немецкой команды (1:0).
«Лейпциг» является фаворитом этого противостояния. Подопечные Доменико Тедеско имеют преимущество и в кадровом потенциале и в классе. В предыдущем раунде «Рейнджерс» тоже начали с поражения, проиграв с аналогичным счетом на поле португальской «Браги». Но в итоге все закончилось камбэком клуба из Глазго.
«Рейнджерс» проиграл лишь один домашний матч в текущем розыгрыше Лиги Европы.
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