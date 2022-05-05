Доменико ТЕДЕСКО: «Нам необходимо забивать еще»
Наставник «Лейпцига» – о предстоящем ответном матче с «Глазго Рейнджерс»
Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».
«Рейнджерс» дома сыграет иначе, чем на прошлой неделе. Трибуны - это важный фактор. Мы ведем 1:0, но мне кажется, завтра нам будет необходимо забивать еще. «Рейнджерс» будет давить. Может, не с первой минуты, но в какой-то момент точно. Потому забить будет полезно», - сказал Тедеско.
Матч «Рейнджерс» – «Лейпциг» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.
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