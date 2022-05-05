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  4. Доменико ТЕДЕСКО: «Нам необходимо забивать еще»
Лига Европы
05 мая 2022, 11:22 | Обновлено 05 мая 2022, 11:30
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Доменико ТЕДЕСКО: «Нам необходимо забивать еще»

Наставник «Лейпцига» – о предстоящем ответном матче с «Глазго Рейнджерс»

05 мая 2022, 11:22 | Обновлено 05 мая 2022, 11:30
101
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Доменико ТЕДЕСКО: «Нам необходимо забивать еще»
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Главный тренер немецкого «Лейпцига» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

«Рейнджерс» дома сыграет иначе, чем на прошлой неделе. Трибуны - это важный фактор. Мы ведем 1:0, но мне кажется, завтра нам будет необходимо забивать еще. «Рейнджерс» будет давить. Может, не с первой минуты, но в какой-то момент точно. Потому забить будет полезно», - сказал Тедеско.

Матч «Рейнджерс» – «Лейпциг» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 1:0.

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Доменико Тедеско РБ Лейпциг Лига Европы Глазго Рейнджерс
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Источник УЕФА
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