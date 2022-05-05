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  4. Форвард Вест Хэма: «По-прежнему верим, что нам удастся выйти в финал»
Лига Европы
05 мая 2022, 10:15 |
131
0

Форвард Вест Хэма: «По-прежнему верим, что нам удастся выйти в финал»

Майкл Антонио – о предстоящем ответном поединке с «Айнтрахтом»

05 мая 2022, 10:15 |
131
0
Форвард Вест Хэма: «По-прежнему верим, что нам удастся выйти в финал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Антонио

Нападающий английского «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Мы по-прежнему верим, что нам удастся выйти в финал. Позади лишь первая половина противостояния. Перед матчем мы сказали себе, что хотим выйти в финал. Не сомневаемся, что у нас это получится», - сказал Антонио.

Матч «Айнтрахт» – «Вест Хэм» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.

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Майкл Антонио Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Вест Хэм
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Источник УЕФА
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