Форвард Вест Хэма: «По-прежнему верим, что нам удастся выйти в финал»

Нападающий английского «Вест Хэма» Майкл Антонио поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Мы по-прежнему верим, что нам удастся выйти в финал. Позади лишь первая половина противостояния. Перед матчем мы сказали себе, что хотим выйти в финал. Не сомневаемся, что у нас это получится», - сказал Антонио.

Матч «Айнтрахт» – «Вест Хэм» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.