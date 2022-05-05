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Лига Европы
05 мая 2022, 09:32 | Обновлено 05 мая 2022, 09:37
165
0

Тренер Айнтрахта: «Вся Германия будет поддерживать нас»

Оливер Гласнер – о предстоящем ответном матче с «Вест Хэмом»

05 мая 2022, 09:32 | Обновлено 05 мая 2022, 09:37
165
0
Тренер Айнтрахта: «Вся Германия будет поддерживать нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против английского «Вест Хэма».

«У меня есть ощущения, что вся Германия будет поддерживать нас. Мы добились признания благодаря нашим успехам. Но мы не живем прошлым. Мы сосредоточены на новой цели и хотим воплотить наш план на игру на поле.

С нашими болельщиками за спиной мы с первой секунды будем играть на победу. Нашей задачей будет поиск брешей в обороне соперника. Мы должны сыграть еще лучше, чем в первом матче», - сказал Гласнер.

Матч «Айнтрахт» – «Вест Хэм» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.

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Оливер Гласнер Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Вест Хэм
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Источник УЕФА
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