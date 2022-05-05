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  4. Дэвид МОЙЕС: «У нас такие же шансы на выход в финал, как и у Айнтрахта»
Лига Европы
05 мая 2022, 09:13 | Обновлено 05 мая 2022, 09:20
172
0

Дэвид МОЙЕС: «У нас такие же шансы на выход в финал, как и у Айнтрахта»

Наставник «Вест Хэма» – о предстоящем ответном поединке

05 мая 2022, 09:13 | Обновлено 05 мая 2022, 09:20
172
0
Дэвид МОЙЕС: «У нас такие же шансы на выход в финал, как и у Айнтрахта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер английского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Я не узнал ничего нового об «Айнтрахте». Знал, в какой футбол они играют. Считаю, что команды были равны. Возможно, завтра мы увидим другой футбол, но мы считаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них. Нам нужно догонять, потому что мы уступаем в один мяч, но с другой стороны именно они должны защищать преимущество», - сказал Мойес.

Матч «Айнтрахт» – «Вест Хэм» состоится в четверг, 5 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой немецкой команды со счетом 2:1.

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Дэвид Мойес Лига Европы Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт
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Источник УЕФА
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