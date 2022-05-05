Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2021/22 стал Алексей Кащук
В минувшем сезоне полузащитник «Мариуполя» заработал 2 красные и 5 желтых карточек
Самым недисциплинированным игроком сезона-2021/22 оказался Алексей Кащук. Полузащитник «Мариуполя» заработал 2 красные и 5 желтых карточек, набрав 11 штрафных очков (3 - за удаление, 1 - за предупреждение).
Среди легионеров больше других «отличились» аргентинский хавбек «Днепра-1» Франсиско Ди Франко (1 удаление и 4 предупреждения) и ганский форвард «Львова» Эрнест Антви (7 «горчичников»). Две красные карточки, помимо Кащука, получили в минувшем чемпионате также Даниил Кравчук («Ворскла») и Богдан Белошевский («Черноморец»). А больше всех «горчичников» нахватали Владислав Бабогло («Александрия»), Алексей Довгий («Львов») и Николай Шапаренко («Динамо») - по 8.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2021/22
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Уд.
|
Пр.
|
Штраф
|
1.
|
Алексей КАЩУК
|
Мариуполь
|
2
|
5
|
11
|
2.
|
Эльдар КУЛИЕВ
|
Минай
|
1
|
6
|
9
|
3.
|
Даниил КРАВЧУК
|
Ворскла
|
2
|
2
|
8
|
4.
|
Валерий КУЧЕРОВ
|
Верес
|
1
|
5
|
8
|
|
Александр РОМАНЧУК
|
Львов
|
1
|
5
|
8
|
|
Евгений СЕЛИН
|
Десна
|
1
|
5
|
8
|
7.
|
Владислав БАБОГЛО
|
Александрия
|
0
|
8
|
85
|
|
Алексей ДОВГИЙ
|
Львов
|
0
|
8
|
85
|
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
0
|
8
|
85
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