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Украина. Премьер лига
05 мая 2022, 05:27 | Обновлено 05 мая 2022, 05:32
35
0

Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2021/22 стал Алексей Кащук

В минувшем сезоне полузащитник «Мариуполя» заработал 2 красные и 5 желтых карточек

05 мая 2022, 05:27 | Обновлено 05 мая 2022, 05:32
35
0
Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2021/22 стал Алексей Кащук
ФК Мариуполь. Алексей Кащук

Самым недисциплинированным игроком сезона-2021/22 оказался Алексей Кащук. Полузащитник «Мариуполя» заработал 2 красные и 5 желтых карточек, набрав 11 штрафных очков (3 - за удаление, 1 - за предупреждение).

Среди легионеров больше других «отличились» аргентинский хавбек «Днепра-1» Франсиско Ди Франко (1 удаление и 4 предупреждения) и ганский форвард «Львова» Эрнест Антви (7 «горчичников»). Две красные карточки, помимо Кащука, получили в минувшем чемпионате также Даниил Кравчук («Ворскла») и Богдан Белошевский («Черноморец»). А больше всех «горчичников» нахватали Владислав Бабогло («Александрия»), Алексей Довгий («Львов») и Николай Шапаренко («Динамо») - по 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2021/22

 

Игрок

Клуб

Уд.

Пр.

Штраф

1.

Алексей КАЩУК

Мариуполь

2

5

11

2.

Эльдар КУЛИЕВ

Минай

1

6

9

3.

Даниил КРАВЧУК

Ворскла

2

2

8

4.

Валерий КУЧЕРОВ

Верес

1

5

8

 

Александр РОМАНЧУК

Львов

1

5

8

 

Евгений СЕЛИН

Десна

1

5

8

7.

Владислав БАБОГЛО

Александрия

0

8

85

 

Алексей ДОВГИЙ

Львов

0

8

85

 

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

0

8

85
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Источник Sport.ua
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