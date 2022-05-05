Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2021/22 стал Алексей Кащук

Самым недисциплинированным игроком сезона-2021/22 оказался Алексей Кащук. Полузащитник «Мариуполя» заработал 2 красные и 5 желтых карточек, набрав 11 штрафных очков (3 - за удаление, 1 - за предупреждение).

Среди легионеров больше других «отличились» аргентинский хавбек «Днепра-1» Франсиско Ди Франко (1 удаление и 4 предупреждения) и ганский форвард «Львова» Эрнест Антви (7 «горчичников»). Две красные карточки, помимо Кащука, получили в минувшем чемпионате также Даниил Кравчук («Ворскла») и Богдан Белошевский («Черноморец»). А больше всех «горчичников» нахватали Владислав Бабогло («Александрия»), Алексей Довгий («Львов») и Николай Шапаренко («Динамо») - по 8.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2021/22