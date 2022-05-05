Богдан Когут выдал самую продолжительную сухую серию в сезоне-2021/22

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2021/22 стал Богдан Когут. С 25 сентября по 7 ноября он держал свои ворота в неприкосновенности 410 минут кряду. В ходе чемпионата голкипер «Вереса» выдал еще одну серию без пропущенных голов протяженностью 389 минут, которую не смог превзойти никто из вратарей других клубов.

Кроме того, Когут показал наилучший результат в гостевых матчах - 247 минут. А наиболее продолжительные домашние сухие серии выдали голкипер «Динамо» Георгий Бущан - 573 минуты, страж ворот «Зари» Дмитрий Мацапура - 540 и все тот же Богдан Когут - 512.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2021/22