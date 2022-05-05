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  4. Богдан Когут выдал самую продолжительную сухую серию в сезоне-2021/22
Украина. Первая лига
05 мая 2022, 04:10 | Обновлено 05 мая 2022, 04:14
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0

Богдан Когут выдал самую продолжительную сухую серию в сезоне-2021/22

С сентября по ноябрь голкипер «Вереса» не пропускал 410 минут кряду

05 мая 2022, 04:10 | Обновлено 05 мая 2022, 04:14
23
0
Богдан Когут выдал самую продолжительную сухую серию в сезоне-2021/22
ФК Верес. Богдан Когут

Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2021/22 стал Богдан Когут. С 25 сентября по 7 ноября он держал свои ворота в неприкосновенности 410 минут кряду. В ходе чемпионата голкипер «Вереса» выдал еще одну серию без пропущенных голов протяженностью 389 минут, которую не смог превзойти никто из вратарей других клубов.

Кроме того, Когут показал наилучший результат в гостевых матчах - 247 минут. А наиболее продолжительные домашние сухие серии выдали голкипер «Динамо» Георгий Бущан - 573 минуты, страж ворот «Зари» Дмитрий Мацапура - 540 и все тот же Богдан Когут - 512.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2021/22

Серия

Вратарь

Клуб

Период

410’

Богдан КОГУТ

Верес

25.09.2021 - 07.11.2021

389’

Богдан КОГУТ

Верес

14.08.2021 - 18.09.2021

380’

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

12.09.2021 - 17.10.2021

333’

Дмитрий МАЦАПУРА

Заря

11.09.2021 - 15.10.2021

318’

Георгий БУЩАН

Динамо

18.08.2021 - 16.10.2021

282’

Дмитрий МАЦАПУРА

Заря

20.11.2021 - 12.12.2021

274’

Георгий БУЩАН

Динамо

19.11.2021 - 12.12.2021

270’

Денис БОЙКО

Динамо

22.08.2021 - 11.09.2021

263’

Олег БИЛЫК

Александрия

22.10.2021 - 20.11.2021

261’

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

25.09.2021 - 06.11.2021
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цифры и факты Богдан Когут
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Источник Sport.ua
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