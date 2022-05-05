Богдан Когут выдал самую продолжительную сухую серию в сезоне-2021/22
С сентября по ноябрь голкипер «Вереса» не пропускал 410 минут кряду
Автором самой продолжительной сухой серии в сезоне-2021/22 стал Богдан Когут. С 25 сентября по 7 ноября он держал свои ворота в неприкосновенности 410 минут кряду. В ходе чемпионата голкипер «Вереса» выдал еще одну серию без пропущенных голов протяженностью 389 минут, которую не смог превзойти никто из вратарей других клубов.
Кроме того, Когут показал наилучший результат в гостевых матчах - 247 минут. А наиболее продолжительные домашние сухие серии выдали голкипер «Динамо» Георгий Бущан - 573 минуты, страж ворот «Зари» Дмитрий Мацапура - 540 и все тот же Богдан Когут - 512.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии вратарей в сезоне-2021/22
|
Серия
|
Вратарь
|
Клуб
|
Период
|
410’
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
25.09.2021 - 07.11.2021
|
389’
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
14.08.2021 - 18.09.2021
|
380’
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
12.09.2021 - 17.10.2021
|
333’
|
Дмитрий МАЦАПУРА
|
Заря
|
11.09.2021 - 15.10.2021
|
318’
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
18.08.2021 - 16.10.2021
|
282’
|
Дмитрий МАЦАПУРА
|
Заря
|
20.11.2021 - 12.12.2021
|
274’
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
19.11.2021 - 12.12.2021
|
270’
|
Денис БОЙКО
|
Динамо
|
22.08.2021 - 11.09.2021
|
263’
|
Олег БИЛЫК
|
Александрия
|
22.10.2021 - 20.11.2021
|
261’
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Рух
|
25.09.2021 - 06.11.2021
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