Голкипер Вереса провел больше всех «сухих» матчей в УПЛ-2021/22
34-летний Богдан Когут отыграл на «ноль» 9 матчей
Самым «сухим» вратарем сезона-2021/22 стал Богдан Когут. В минувшем чемпионате 34-летний голкипер «Вереса» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 9 играх из 18. На один сухой матч меньше провели луганчанин Дмитрий Мацапура и динамовец Георгий Бущан. Причем у Мацапуры оказался наиболее высокий процент сухих игр среди вратарей, отстоявших на «ноль» не менее 5 матчей - 57,1% (8 из 14).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Сухие» матчи вратарей в сезоне-2021/22
|
|
Вратарь
|
Клуб
|
СМ
|
И
|
%
|
1 (-).
|
Богдан КОГУТ
|
Верес
|
9
|
18
|
50,0
|
2 (-).
|
Дмитрий МАЦАПУРА
|
Заря
|
8
|
14
|
57,1
|
3 (1).
|
Георгий БУЩАН
|
Динамо
|
8
|
15
|
53,3
|
4 (-).
|
Валентин КОЖОКАРУ
|
Днепр-1
|
7
|
14
|
50,0
|
5 (8).
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
7
|
17
|
41,2
|
6 (-).
|
Олег БИЛЫК
|
Александрия
|
7
|
18
|
38,9
|
7 (2).
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
5
|
10
|
50,0
|
8 (3).
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
5
|
12
|
41,7
|
9 (10).
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Рух
|
5
|
14
|
35,7
|
10 (-).
|
Андрей ПЯТОВ
|
Шахтер
|
4
|
6
|
66,7
|
11 (-).
|
Игорь ЛИТОВКА
|
Десна
|
4
|
13
|
30,8
В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.
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