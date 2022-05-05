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Украина. Премьер лига
05 мая 2022, 03:02 | Обновлено 05 мая 2022, 03:07
53
0

Голкипер Вереса провел больше всех «сухих» матчей в УПЛ-2021/22

34-летний Богдан Когут отыграл на «ноль» 9 матчей

05 мая 2022, 03:02 | Обновлено 05 мая 2022, 03:07
53
0
Голкипер Вереса провел больше всех «сухих» матчей в УПЛ-2021/22
ФК Верес. Богдан Когут

Самым «сухим» вратарем сезона-2021/22 стал Богдан Когут. В минувшем чемпионате 34-летний голкипер «Вереса» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 9 играх из 18. На один сухой матч меньше провели луганчанин Дмитрий Мацапура и динамовец Георгий Бущан. Причем у Мацапуры оказался наиболее высокий процент сухих игр среди вратарей, отстоявших на «ноль» не менее 5 матчей - 57,1% (8 из 14).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Сухие» матчи вратарей в сезоне-2021/22

 

Вратарь

Клуб

СМ

И

%

1 (-).

Богдан КОГУТ

Верес

9

18

50,0

2 (-).

Дмитрий МАЦАПУРА

Заря

8

14

57,1

3 (1).

Георгий БУЩАН

Динамо

8

15

53,3

4 (-).

Валентин КОЖОКАРУ

Днепр-1

7

14

50,0

5 (8).

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

7

17

41,2

6 (-).

Олег БИЛЫК

Александрия

7

18

38,9

7 (2).

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

5

10

50,0

8 (3).

Анатолий ТРУБИН

Шахтер

5

12

41,7

9 (10).

Юрий ПАНЬКИВ

Рух

5

14

35,7

10 (-).

Андрей ПЯТОВ

Шахтер

4

6

66,7

11 (-).

Игорь ЛИТОВКА

Десна

4

13

30,8

В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.

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Источник Sport.ua
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