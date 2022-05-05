Голкипер Вереса провел больше всех «сухих» матчей в УПЛ-2021/22

Самым «сухим» вратарем сезона-2021/22 стал Богдан Когут. В минувшем чемпионате 34-летний голкипер «Вереса» отстоял свои ворота в неприкосновенности в 9 играх из 18. На один сухой матч меньше провели луганчанин Дмитрий Мацапура и динамовец Георгий Бущан. Причем у Мацапуры оказался наиболее высокий процент сухих игр среди вратарей, отстоявших на «ноль» не менее 5 матчей - 57,1% (8 из 14).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Сухие» матчи вратарей в сезоне-2021/22

Вратарь Клуб СМ И % 1 (-). Богдан КОГУТ Верес 9 18 50,0 2 (-). Дмитрий МАЦАПУРА Заря 8 14 57,1 3 (1). Георгий БУЩАН Динамо 8 15 53,3 4 (-). Валентин КОЖОКАРУ Днепр-1 7 14 50,0 5 (8). Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 7 17 41,2 6 (-). Олег БИЛЫК Александрия 7 18 38,9 7 (2). Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 5 10 50,0 8 (3). Анатолий ТРУБИН Шахтер 5 12 41,7 9 (10). Юрий ПАНЬКИВ Рух 5 14 35,7 10 (-). Андрей ПЯТОВ Шахтер 4 6 66,7 11 (-). Игорь ЛИТОВКА Десна 4 13 30,8

В скобках - место в топ-10 в предыдущем сезоне.