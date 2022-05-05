Ходжсон намекнул на завершение тренерской карьеры
Нынешний сезон может стать последним для тренера-ветерана
Главный тренер «Уотфорда», 74-летний Рой Ходжсон намекнул на то, что нынешний сезон может стать последним в его карьере:
«Работа с «Уотфордом», к сожалению, подходит к концу. Не думаю, что я буду возглавлять клуб АПЛ. Работать в клубе элитного дивизиона сложно, я заслужил отдохнуть, насладиться досугом и провести время со своей женой и сыном.
Не думаю, что можно лишиться любви к футболу. Можете поговорить с другими тренерами, действительно закончившими карьеру, но они все равно связаны с футболом.
Конечно, я уже не буду тренировать команду Премьер-лиги. Я думаю, что это моя лебединая песня».
На данный момент Уотфорд идет на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ и практически потерял шансы на спасение.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец вышел на замену и разогнал атаку «Ман Сити» на ворота «Реала»
Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев назвал 2 пути – переговоры и сила