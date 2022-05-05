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  4. Ходжсон намекнул на завершение тренерской карьеры
Англия
05 мая 2022, 00:12 | Обновлено 05 мая 2022, 01:27
251
0

Ходжсон намекнул на завершение тренерской карьеры

Нынешний сезон может стать последним для тренера-ветерана

05 мая 2022, 00:12 | Обновлено 05 мая 2022, 01:27
251
0
Ходжсон намекнул на завершение тренерской карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Ходжсон

Главный тренер «Уотфорда», 74-летний Рой Ходжсон намекнул на то, что нынешний сезон может стать последним в его карьере:

«Работа с «Уотфордом», к сожалению, подходит к концу. Не думаю, что я буду возглавлять клуб АПЛ. Работать в клубе элитного дивизиона сложно, я заслужил отдохнуть, насладиться досугом и провести время со своей женой и сыном.

Не думаю, что можно лишиться любви к футболу. Можете поговорить с другими тренерами, действительно закончившими карьеру, но они все равно связаны с футболом.

Конечно, я уже не буду тренировать команду Премьер-лиги. Я думаю, что это моя лебединая песня».

На данный момент Уотфорд идет на 19-м месте в турнирной таблице АПЛ и практически потерял шансы на спасение.

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Рой Ходжсон Уотфорд Английская Премьер-лига
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Источник Sky Sports
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